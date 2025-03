Ministrul Mediului, despre ecotichetul "Rabla": Nu am hotărât valoarea, dar cu siguranţă o vom creşte

"Încă nu am hotărât care este valoarea ecotichetului, dar cu siguranţă o vom creşte. Am avut lungi discuţii cu producătorii de autovehicule din România, cu importatorii de autovehicule din România şi cu toţi românii care aşteaptă cu nerăbdare acest program. Vom definitiva în curând consultările publice în acest sens şi sperăm foarte repede să putem să trimitem la Monitorul Oficial noile praguri ale valorii ecotichetelor. Un termen de debut al acestui program ţine mai degrabă de aprobarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu şi de dezvoltarea aplicaţiei informatice. Noutatea anului acesta este legată de faptul că românii se vor înscrie singuri în platformă, nu vor mai face înscrierea prin intermediul unui dealer de autovehicule. Îşi vor lua voucherul şi vor deconta acel voucher la orice dealer, la orice producător, la orice furnizor de autoturisme", a afirmat Fechet.



Ministerul Mediului a lansat, pe data de 5 martie 2025, în consultare publică, Ghidul pentru "Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră", cunoscut ca "Rabla".



Conform documentului, cuantumul ecotichetului destinat cumpărătorilor de autoturisme 100% electrice rămâne la fel ca în 2024, respectiv 25.500 de lei (5.000 de euro). Totodată, se vor acorda 7.000 de lei pentru achiziţionarea unei motociclete, 10.000 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă) sau hibrid şi 13.000 de lei la achiziţia unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice.



Pe acest subiect, la scurt timp după publicarea documentului, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) şi-a exprimat dezacordul faţă de forma propusă de către minister, considerând că prevederile nu răspund în mod adecvat nevoilor pieţei şi riscă să încetinească şi mai mult procesul de electrificare a transportului rutier din România.



"APIA a atras atenţia, inclusiv prin comunicatul (...) din ianuarie 2025, asupra necesităţii unei subvenţii corect calibrate pentru vehiculele electrice, astfel încât să evităm efectele negative resimţite în 2024, când reducerea drastică a sprijinului financiar a dus la prăbuşirea pieţei de automobile electrice cu 32,2%, România ajungând pe ultimul loc în UE în acest sector, atât la nivel procentual, cât si la nivelul numărului efectiv de vehicule electrice înmatriculate raportat la numărul populaţiei. Mai mult decât atât, evoluţia înmatriculărilor de vehicule electrice în primele două luni ale anului 2025, care indică o scădere de 31% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, este extrem de îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât 2024 a fost deja un an catastrofal, marcat de prăbuşirea cererii ca urmare a reducerii drastice a subvenţiilor. Această tendinţă negativă devine şi mai alarmantă în contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, înmatriculările de vehicule electrice au crescut cu 37% doar în prima lună a anului 2025. Această discrepanţă majoră subliniază faptul că România nu doar că nu ţine pasul cu tendinţele europene, ci riscă să devină un caz izolat de stagnare în procesul de tranziţie către mobilitatea electrică", au susţinut reprezentanţii organizaţiei, într-un comunicat de presă.



În acest context, asociaţia profesională a reiterat propunerile transmise anterior Guvernului şi Ministerului Mediului, una dintre acestea fiind menţinerea şi majorarea subvenţiei pentru vehiculele electrice la 8.500 de euro, în 2025, şi de 7.500 de euro, în 2026, urmate de o scădere treptată până în 2030.



De asemenea, APIA a propus majorarea plafonului maxim al preţului de achiziţie eligibil prin "Rabla" la 80.000 de euro, pentru a reflecta inflaţia şi a permite accesul consumatorilor la vehicule electrice performante. În plus, în viziunea asociaţiei, ar fi nevoie de reducerea perioadei minime de păstrare a unui autoturism achiziţionat prin program, de la 3 ani la un an, pentru a încuraja o piaţă dinamică şi a facilita accesul mai multor categorii de consumatori la mobilitate electrică.