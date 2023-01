Mircea Geoană, dezvăluiri despre boala sa: “Acum sunt bine. Har Domnului!”

Mircea Geoană a vorbit în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici despre problemele de sănătate pe care le-a avut, după ce multă lume s-a întrebat de ce e atât de slăbit:

"Viața nu-ți aduce exclusiv succes și bucurii, mai vin și necazuri, mai vine și boala. Mai vine și o problemă care se poate întâmpla la job, la slujbă, la pensie, se întâmplă.

Am fost la un control după 2009. Eram varză. M-au pus pe niște aparate și au măsurat un fel de intensitate energetică. Au început să se cheme unii pe alții. Doctorii cu asistentele, cu doctorii mai tineri, cu profesorul …se uitau la mine ca la un cobai. Și am stat câteva zile așa… m-am adunat, m-am speriat și apoi m-am dus din nou la medic. Rezultatul analizei era normal. Mi-au spus că nu au văzut în viața lor pe cineva care să fie atât de epuizat emoțional și energetic și, după câteva zile, să-și revină. Cazul meu a fost extrem. Ce vreau să zic este că trebuie să ai răbdare cu tine”, spus Secretarul General Adjunct al NATO.

După mai multe speculații legate de faptul că Geoană ar fi fost diagnosticat cu o boală extrem de grea, urmată de un tratament agresiv în urma căruia a rămas fără păr, Secretarul General Adjunct al NATO a vorbit și cu Marius Tucă, încercând să lămurească lucrurile:

„Sunt bine. Am avut o sperietură. Har Domnului și fiindcă am o genă bună, m-a ajutat să trec peste hop. Am avut o sperietură care a trecut. Ne uităm înainte”, a spus Mircea Geoană, în emisiunea lui Marius Tucă, transmisă de Gândul.

Mirceda Geoana