Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, în vizită în Franţa

Potrivit unui comunicat al biroului său de presă, Geoană va avea întâlniri cu ministrul francez pentru Europa şi Afaceri Externe, Catherine Colonna, şi cu şeful Apărării, generalul Thierry Burkhard.



De asemenea, împreună cu Muriel Domenach, ambasadorul francez la NATO, Geoană va participa luni seara la o dezbatere despre implicaţiile geopolitice ale războiului din Ucraina, în cadrul conferinţei "The Atlantic Alliance in the Face of the War in Ukraine", găzduită de Şcoala de Afaceri Internaţionale din Paris (PSIA) a Universităţii "Sciences Po".



După conferinţă, Geoană va participa la o discuţie cu studenţii români ai Universităţii "Sciences Po" prezenţi la faţa locului.