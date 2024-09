Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, decorat cu Ordinul NATO „Serviciul Merituos"

Ceremonia de decorare a avut loc la sediul Alianţei din Bruxelles şi a fost găzduită de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.



"Am onoarea de a vă acorda Ordinul NATO 'Serviciu Merituos'. Este cea mai înaltă distincţie a Alianţei, acordată doar celor care îşi fac mai mult decât datoria în slujba Alianţei noastre. A vă face mai mult decât datoria este ceva firesc pentru dvs., Mircea. Şi aţi făcut asta în fiecare zi în funcţie, lucrând pentru a face Alianţa mai puternică, aprofundând parteneriatele NATO şi contribuind la menţinerea NATO în formă pentru viitor. Energia, entuziasmul şi optimismul dvs au fost constante de-a lungul carierei", a declarat secretarul general al NATO, la ceremonia de premiere.



Stoltenberg a trecut în revistă parcursul lui Geoană, care a fost cel mai tânăr ambasador al României în SUA, apoi ministru al afacerilor externe, postură din care "a condus ţara pe calea euro-atlantică, ajutând şi alte naţiuni să facă la fel". "Aţi devenit primul secretar general adjunct al NATO din Europa Centrală şi de Est, cel mai înalt post deţinut vreodată de cineva dintr-o ţară care a aderat la Alianţă după sfârşitul Războiului Rece", a mai spus secretarul general al NATO.



"Perspectiva şi experienţa dvs au fost de nepreţuit pentru mine şi pentru NATO. Aţi demonstrat un profund simţ al datoriei, fler diplomatic şi o dorinţă de a conduce NATO înainte într-o lume mai periculoasă. (...) Aţi consolidat parteneriatele de aproape şi de departe, ajutând să ducem cooperarea noastră cu UE la niveluri fără precedent şi îmbunătăţind munca noastră cu alţi parteneri din întreaga lume. Aţi fost, de asemenea, un susţinător de frunte al NATO, implicându-vă şi conectându-vă cu oameni din toate categoriile sociale, promovând valorile noastre comune şi explicând cum le apărăm în fiecare zi. Vă mulţumesc pentru prietenia, leadershipul şi angajamentul dumneavoastră faţă de NATO", a încheiat Stoltenberg.



Luând cuvântul după premiere, Geoană a declarat că a fost privilegiul vieţii sale să-şi reprezinte ţara.



"Chiar mă simt emoţionat. Stimate secretar general, dragă Jens. În primul rând, aş dori să vă mulţumesc pentru că aţi făcut, cred, o alegere bună în desemnarea mea ca adjunct al dumneavoastră în urmă cu cinci ani. A fost privilegiul vieţii mele să lucrez cu dvs, să-mi reprezint ţara, România şi, practic, să fiu la cârmă împreună cu cel mai transformator lider din ultimul deceniu în afacerile mondiale, secretarul nostru general Jens Stoltenberg. Deci aplauzele ar trebui să fie pentru dvs.", a declarat Geoană.



Secretarul general adjunct al NATO le-a mulţumit "femeilor şi bărbaţilor incredibili care lucrează pentru această organizaţie incredibilă". "Am lucrat în multe instituţii naţionale şi internaţionale de-a lungul vieţii mele. Nu am văzut niciodată oameni mai talentaţi, mai dedicaţi şi mai superdeştepţi ca la NATO. (...) Aceasta este cea mai formidabilă organizaţie, profesionistă, dedicată, muncitoare, suplă şi eficientă din punct de vedere financiar. Aşa că vreau să vă mulţumesc pentru ceea ce reprezentaţi. Vreau să vă mulţumesc pentru privilegiul de a lucra cu dvs. şi de a mă ajuta în tot ceea ce am făcut. Şi vreau să vă rog un singur lucru, pentru că este ultima mea zi în post. Continuaţi să credeţi în această organizaţie. Continuaţi să credeţi în ceea ce reprezentăm, în ceea ce susţinem. Suntem un miliard de oameni care depindem de munca dvs.", a declarat Geoană.



Secretarul general adjunct al NATO a transmis un mesaj şi în limba română: "Dedic aceşti 5 ani la NATO şi această distincţie care mă onorează tinerelor şi tinerilor din România şi sper ca exemplul meu să fie o inspiraţie pentru voi, să lăsaţi orice complex de inferioritate deoparte, să munciţi, să investiţi în voi, să reprezentaţi cu mândrie ţara noastră şi sunt convins că în anii care vin cineva din ţara noastră va ocupa poziţii chiar şi mai înalte decât cea pe care am avut-o eu aici".



Mircea Geoană l-a notificat la 3 septembrie pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, că se va retrage din funcţia de secretar general adjunct al Alianţei începând cu data de 10 septembrie.



Geoană este primul român care a deţinut funcţia de secretar general adjunct al NATO.



Boris Ruge, asistentul secretarului general pentru afaceri politice şi politica de securitate, va îndeplini funcţia de secretar general adjunct interimar până este desemnat succesorul lui Geoană.

