Mircea Geoană, ieșire fără precedent: "Schengen este picătura care a făcut ca paharul frustrării să se verse. A venit clipa să învățăm să ne apărăm altfel interesele"

"Acum împlinim majoratul în treburi europene, ca națiune și ca țară.(,,,) Ce am negociat acum 18 ani, când am semnat Tratatul de Aderare? Intrarea automată în Schengen la 5 ani de la aderare. INTRARE AUTOMATĂ ÎN SCHENGEN LA 5 ANI DE LA ADERARE. Fără MCV! Pentru mine, această izbucnire de mânie și frustrare din jurul Schengen-ului nu este decât picătura care a făcut să se verse paharul care s-a umplut mai de mult. Nu am negociat acum 18 ani atâta asimetrie de putere, de influență și de putere economică.

Nu am negociat niciodată să fim, după 11 ani, după momentul în care trebuia să intrăm automat în Schengen, să fim încă la ușile acestei zone.

Tot în 2004 am aplicat pentru aderarea la OECD, încă nu s-a întâmplat.

Am vorbit de aderarea la zona euro, nu avem un plan serios.

Pentru mine, ca om care a lucrat toată viața la acest proiect, vă spun câteva lucruri, din partea mea și fără să implice în vreun fel funcția mea oficială de astăzi:

1. Un astfel de efort este un efort de-a lungul ciclurilor politice.

2. Un astfel de efort este legat de apărarea intereselor României și ale românilor.

3. Puterea și opoziția trebuie să lucreze pe marile proiecte naționale, mână-n-mână. Să terminăm cu mersul cu pârâtul la Înalta Poartă. Ne face rău! Nu ne face cinste!

4. Trebuie să încercăm să ne reîncărcăm cu ambiția unei țări care nu mai trebuie să accepte să fie la periferia Europei, ci în centrul ei. Pentru asta e nevoie și de leadership, dar e nevoie și de fiecare dintre noi. De românii de acasă și de cei de afară.

(...) Trebuie să învățăm să ne apărăm interesele mai dârz, mai ferm, mai solidar, mai ambițios și țintind întotdeauna pentru o României puternică, respectată, influentă.", transmite Mircea Geoană.

Mircea Geoana