Munca de acasă, o provocare cu avantaje și dezavantaje

Avantajele muncii de acasa

Primul avantaj ar fi flexibilitatea, pentru că angajatii pot accepta un program mai flexibil, nu mai sunt constransi sa vina la birou, ceea ce este benefic in special in cazul companiilor care lucreaza cu clienti de pe alte fusuri orare.

Avand in vedere ca pot sta acasa si astfel pot avea grija de copii si de familie, multi angajati pot ramane mai mult timp in echipa. Deoarece au posibilitatea sa imbine viata profesionala cu cea personala si astfel sa petreaca mai mult timp alaturi de cei dragi, salariatii pot capata mai multa incredere in angajator, ceea ce poate duce la formarea unei echipe loiale.

În plus, telemunca ii poate ajuta pe angajati sa economiseasca timp si bani. În acest fel, nu vor mai pierde minute in sir in trafic pentru a se deplasa spre si dinspre locul de munca si vor putea face economii prin eliminarea costurilor de transport.

De asemenea, munca de acasa poate determina si o crestere a productivitatii. Un mediu de lucru mai linistit, fara intreruperi venite din partea altor colegi, ii poate ajuta pe angajati sa fie mult mai concentrați la sarcinile zilnice si sa termine mai repede treaba ce le-a fost atribuita.

Nu in ultimul rand, sanatatea mintala a angajatilor poate fi influentata pozitiv. Telemunca elimina stresul de a intarzia la birou din cauza traficului. In plus, angajatii pot dormi mai bine sau pot petrece mai multe ore alaturi de familie, deoarece nu mai pierd timp pe drum. Cel mai adesea, personalul se simte mai fericit si mai energic lucrand de acasa, drept urmare posibilitatea ca sistemul lor imunitar sa fie afectat de burnout este mai mica. Totodata, faptul ca lucreaza intr-un mediu sigur, in care interactioneaza cu putine persoane, scade riscul contractarii unor virusuri care sa le afecteze sanatatea.

Dezavantajele muncii de acasa

Munca de acasa nu se potriveste tuturor. Se intampla ca unii oameni sa prefere rutina si structura pe care munca la birou le-o ofera. Pentru multi angajati, interactiunea fizica pe care o au cu colegii si indrumarea fata in fata din partea superiorilor ii ajuta sa isi indeplineasca mai usor sarcinile de serviciu si sa-si atinga obiectivele.