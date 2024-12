A murit Dan Grecu, primul campion mondial al gimnasticii româneşti

Dan Grecu, campion mondial şi poreclit ”stăpânul inelelor” pentru evoluţiile sale la inele, a murit la vârsta de 74 de ani.

Dan Grecu a fost primul gimnast român care a câştigat o medalie de aur, în 1974, la Varna, unde a cucerit titlul mondial la inele. De asemenea, el a fost medaliat olimpic cu bronz la inele, la JO Montreal 1976.

Dan Grecu s-a născut la 26 septembrie 1950, în Bucureşti, şi a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport (IEFS) din Bucureşti, promoţia 1980, devenind profesor de educaţie fizică, scrie news.ro.

A debutat în gimnastică la vârsta de 12 ani, la Iaşi, sub îndrumarea profesorului Octav Ungureanu. În 1963, a fost legitimat la clubul Viitorul Bucureşti, de unde s-a transferat la Dinamo, tot în Capitală. La cele două cluburi, precum şi la lotul naţional, s-a pregătit cu antrenorul Mircea Rădulescu.

Dan Grecu a câştigat, de-a lungul carierei sale sportive, peste 15 titluri de campion naţional. În cei peste zece ani de activitate competiţională internaţională, a participat la trei olimpiade, patru campionate mondiale şi tot atâtea campionate europene, două jocuri mondiale universitare şi la trei ediţii ale cupei mondiale, cucerind pentru gimnastica românească primele titluri de campion mondial şi european.

A fost unul dintre sportivii cu merite deosebite în afirmarea gimnasticii româneşti pe plan intern şi peste hotare, dar şi antrenor şi arbitru internaţional de gimnastică.

În anii ’80, Dan Grecu a fost şi antrenor coordonator al lotului olimpic masculin, care s-a pregatit mai bine de un deceniu la Reşita.

“Am adus recorduri în istoria gimnasticii masculine româneşti. Îmi reproşez că nu am putut mai mult”

La 8 ani păşea într-o sală de gimnastică. “Mi-a plăcut ceea ce făceam, iar când faci ceea ce simţi că te reprezintă parcă timpul trece mai uşor. Nu ştiu dacă cei peste 54 de ani dedicaţi gimnasticii sunt mulţi, dar am multe satisfacţii când privesc în urmă la tot ce a fost”, mărturisea fosta glorie a gimnasticii masculine româneşti.

“Au fost multe momente frumoase în viaţa mea. Am pentru ce să mă felicit, fără lipsă de modestie. Am dus gimnastica masculină la nişte performanţe deosebite, recorduri în istoria gimnasticii masculine româneşti. Îmi reproşez că nu am putut mai mult.

În perioada în care făcem eu sport, lucrurile se făceau cu mai multă pasiune. Între timp, pasiunea s-a pierdut... probabil. Cred că sportul românesc ar trebui puţin revigorat.", spunea Dan Grecu în urmă cu 10 ani.