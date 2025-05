„Să nu clipești”, cel mai recent roman al lui Stephen King, se lansează în România la finalul lunii mai

Cititorii din România pasionați de universul literar al lui Stephen King vor avea ocazia să citească în limba română, odată cu fanii din întreaga lume, un nou roman care reunește personaje memorabile și fire narative tensionate, o poveste care pulsează de furie, durere și adevăruri tulburătoare. „Să nu clipești” este mai mult decât un thriller, este o radiografie a justiției, a fricii și a unei Americi frământate de ură și obsesii. O poveste noir, tensionată și psihologică, despre vină, remușcare și justiție alternativă, construită în jurul protagonistului Trig, un fost dependent de alcool și un bărbat urmărit de trecutul său și de moartea violentă a unui cunoscut – Alan Duffrey, înjunghiat într-o închisoare americană.

Romanul debutează cu atmosfera mohorâtă a întâlnirilor unui grup de susținere pentru dependenți din Buckeye City. Trig pare că duce o viață liniștită până în clipa în care moartea lui Duffrey îl aruncă într-o spirală de introspecție, durere și un simț acut al nedreptății. O investigație jurnalistică sugerează că Duffrey ar fi fost condamnat pe nedrept, iar Trig începe să ia în considerare ideea unei forme proprii de justiție sau penitență.

Pe fundalul acestei povești polițiste se dezvoltă o temă profund umană: căutarea sensului într-o lume care pare să fi abandonat ideea de justiție autentică, iar Trig devine simbolul luptei interioare dintre ispășire și răzbunare, dintre vindecare și autodistrugere.

În paralel, apare Holly Gibney, un personaj bine-cunoscut cititorilor lui Stephen King. Dialogurile ei cu agentul Izzy au o căldură rară în decorul întunecat al romanului, aducând un contrapunct subtil la tensiunea narativă principală.

Într-o declarație recentă cu privire la acest roman, Stephen King spunea: „De această dată am vrut să încerc și să scriu ceva diferit. (...) Am vrut să scriu o carte în care Holly este bodyguard, iar acest lucru m-a interesat pentru că ea avansează în vârstă. A ajuns la 50, poate chiar 60 de ani, este o persoană tăcută, nesigură, dar este extrem de curajoasă. (...) O femeie micuță, care nu cântărește mai mult de 55 de kilograme, care se teme mereu că va face un lucru nepotrivit, o persoană cu un pronunțat complex de inferioritate, dar care, în același timp, este extrem de inteligentă, cu multe abilități în privința raționamentului deductiv și cu o intuiție ce pare străbătută de ceva divin. Îmi place mult Holly. Mi-am dorit să existe un criminal în serie, cu o identitate mascată, pe care Holly să o descopere, la un anumit moment dat. Dar acesta a fost doar unul dintre firele acestei înspăimântătoare intrigi ale romanului. ”

„Să nu clipești marchează o revenire spectaculoasă a lui Stephen King într-o zonă de intensitate narativă absolut magnetică. Este un thriller psihologic cu accente sociale și o tensiune care te ține cu sufletul la gură. Holly Gibney, unul dintre cele mai umane și complexe personaje create de King, se întoarce într-un roman care combină suspansul pur cu observația fină asupra lumii contemporane. Suntem onorați să aducem această poveste în fața cititorilor din România și convinși că va fi una dintre cele mai discutate cărți ale anului”, a spus Marian Coman, coordonatorul imprintului Armada.

„Să nu clipești” apare în imprintul Armada al editurii Nemira, în traducerea Ruxandrei Toma, și este disponibilă la precomandă pe website-ul Nemira: https://nemira.ro/sa-nu-clipesti-stephen-king

Despre Stephen King

Stephen King este autorul-fenomen a peste șaizeci de cărți, devenite bestsellere internaționale. Printre cele mai recente titluri ale sale se numără You like it darker (Îți place mai întunecat, Armada, 2024), Holly (Armada, 2023), Fairy Tale (Un basm, Armada, 2022), If It Bleeds (Un strop de sânge, Armada, 2022), Billy Summers (Armada, 2021), Later (Mai târziu, Armada, 2021), The Institute (Institutul, Armada, 2020) și The Outsider (Străinul, Armada, 2019). Romanul său 11/22/63 (J.F.K. 22.11.63, Armada, 2020) a fost inclus în top 10 cele mai importante cărți ale anului 2011 de publicația The New York Times Book Review și a câștigat Los Angeles Times Book Prize. Cărțile sale cult – seria THE DARK TOWER (TURNUL ÎNTUNECAT, Nemira, 2019), romanele It (Nemira, 2018), Pet Sematary (Cimitirul animalelor, Armada, 2019) și Doctor Sleep (Armada, 2019) – au stat la baza unor ecranizări celebre, iar It este astăzi filmul horror cu cel mai mare succes de casă din toate timpurile. Stephen King a primit PEN America Literary Service Award (2018), National Medal of Arts (2014) și National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (2003). Trăiește în Bangor, Maine, împreună cu soția lui, scriitoarea Tabitha King.