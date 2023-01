A murit astrologul Mădălina Manole. Avea doar 38 de ani

„Așa cum, probabil, unii dintre voi au aflat deja, Mădă a plecat aseară într-o lume mai bună. Vom reveni cu informații despre ziua când ne vom despărți, doar fizic, de ea, imediat ce vom avea detalii. Vă mulțumim!”, a transmis familia Mădălinei.

Potrivit antena3.ro, conform primelor informații, se pare că Mădălina Manole a murit în urma unui stop cardio-respirator.

Surse din apropierea familiei spun că Mădălina Manole a fost internată în 2022 suferind de "colică abdominală, deshidratare completă și blocaj renal", transmite antena1.

Deşi era inginer specializat în electronică şi telecomunicaţii, astrologia era profesia ei de suflet.

Pe 19 iulie 2022, Mădălina postat pe contul oficial următorul mesaj: “Am revenit cu forte proaspete! Am avut o perioada grea, in care m-am confruntat cu niste probleme de sanatate grave din cauza carora am ajuns la transfuzii de sange. A fost si un burn out la mijloc si asta pentru ca m-am suprasolicitat. Am muncit fara pauza in ultimii 5 ani. Asa ca Universul a decis sa-mi puna frana si sa ma invete sa ma pretuiesc mai mult. De aceea unele colaborari le-am incheiat. Am ales sa raman alaturi de cei care-mi apreciaza munca si dau valoare contentului.”

Mădălina Manole a fost redactor la revista Unica, a scris la Cancan, Ego.ro, Playtech.ro, Gândul, Observator și alte publicații online, iar în ultima perioadă realiza rubrica de horoscop la matinalul de la Kanal D, „Dimineți cu noi”, după ce în prealabil lucrase la matinalul de la TVR.

„Iubesc să scriu, să vorbesc şi să ajut oamenii, dar nu ştiam cum să le îmbin. Formula magică, astrologia, am descoperit-o de mică, însă abia după ce mi-am pus câteva (multe) întrebări existenţiale şi după ce experienţele vieţii mi-au rămas fără explicaţie, am pornit să descifrez misterele Universului”, spunea Mădălina Manole.

