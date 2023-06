Acţionarii Netflix resping pachetele salariale pentru directorii executivi

Sarandos ar trebui să câştige până la 40 de milioane de dolari din salariu, bonus şi opţiuni pe acţiuni, în timp ce Peters, care a fost numit co-CEO în ianuarie, ar trebui să câştige 34,6 milioane de dolari. Reed Hastings, co-fondatorul şi preşedintele executiv al companiei, va câştiga 3 milioane de dolari, notează Ziarul Financiar, care citează Bloomberg.

Acţionarii au votat împotriva compensaţiei propuse în timpul unei adunări anuale, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune. Consiliul de administraţie al Netflix poate să nu ţină cont de rezultate, aşa cum a făcut-o în trecut, deşi votul este semnificativ, având în vedere conflictul actual dintre marile studiouri de la Hollywood şi scenarişti.

Scenariştii de la Hollywood aflaţi în grevă au atacat companiile media pentru că îşi plătesc directorii cu prea mulţi bani, arătând, printre altele, salariile şefului Walt Disney Co., Bob Iger şi ale şefului Warner Bros. Discovery Inc., David Zaslav. Scenariştii spun că cer o creştere a salariului care este mai mică decât ceea ce câştigă o mână de moguli pe an. “Breasla” a început o grevă la începutul lunii mai, membrii săi cerând salarii mai mari pe fondul schimbărilor rapide în modul în care oamenii urmăresc programele şi filmele lor.

Cele mai multe voturi au fost exprimate înainte ca Writers Guild of America, care reprezintă peste 11.500 de scenarişti, să recomande acţionarilor să voteze împotriva pachetelor într-o scrisoare publică de săptămâna trecută, a precizat persoana, care a refuzat să fie identificată.

(sursa: Mediafax)