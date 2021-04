Nelu Tătaru spune că TIR-urile de ATI ar trebui folosite doar când cresc mult cazurile grave

Hepta

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, sâmbătă, că TIR-urile de terapie intensivă ar trebui folosite doar în anumite zone și în anumite momente când se constată o creștere a numărului de cazuri de COVID-19. În plus, managementul lor ar trebui făcut din ce în ce mai des.

Întrebat, sâmbătă, la Digi 24, despre eficacitatea TIR-urile de ATI, în contextul incidentului de la Spitalul „Victor Babeș”, Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății, a spus că acestea ar trebui folosite doar în caz de necesitate.

„Acele unități mobile de terapie intensivă au un an de când participă la activitatea serviciilor de ATI. Cred că ele trebuie să devină doar pentru anumite momente când avem în anumite zone din țară creștere a numărului de cazuri pe ATI. Iar managementul lor, mentenanța lor, trebuie să fie făcută din ce în ce mai des. Au, totuși, un an de zile de când funcționează și de când sunt adaptate la unul din spitalele din țară care are mai multă nevoie”, a spus Tătaru.

Trei persoane au murit, la începutul săptămânii, la Spitalul Victor Babeș din cauza unei probleme care a provocat întreruperea aparatelor de oxigen din unitatea ATI mobilă.

(sursa: Mediafax)