Persoanele nevaccinate vor fi carantinate pe timp de noapte. Cum explică Valeriu Gheorghiță

Medicul Valeriu Gheorghiță explicăde ce carantina de noapte se aplică doar pentru persoanele nevaccinate. Aceste aspecte sunt reevaluate periodic, însă regula are o motivație practică, și anume că nu toată lumea își face teste din 3 în 3 zile.

Întrebat de ce de la carantina de weekend sunt exceptate persoanele vaccinate, în condițiile în care certificatul COVID-19 este emis inclusiv pentru persoanele testate sau trecute prin boală, medicul Valeriu Gheorghiță a răspuns că explicația este de ordin practic.

„Dacă eu vreau să ies astăzi din casă ar însemna că trebuie să am un test făcut și negativ. Nu toată lumea are un test făcut în ultimele 48 sau 72 de ore ca să iasă din casă. Sigur că din punct de vedere epidemiologic, al riscului de răspândire a bolii, o persoană care este vaccinată cu schema completă și are cel puțin 10 zile de la a doua doză, la fel ca o persoană care este trecută prin boală, la fel ca o persoană care e testată negativ reprezintă un risc scăzut de infectare. Practic, însă, este foarte greu să aplici această prevedere cu un test negativ pentru că nu toată lumea își face test din 3 în 3 zile ca să poată să iasă din casă”, a răspuns medicul.

Valeriu Gheorghiță afirmă că aplicabilitatea regulilor este mult mai ușoară la cei care au dovadă de vaccinare, dar „lucrurile acestea sunt reevaluate periodic și vor fi revizuite dacă sunt probleme”.

