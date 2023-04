Ciucă: Măsurile privind reducerea cheltuielilor vor fi anunțate după 1 mai, nu vom îngheța salarii

Declarațiile au fost făcute marți, în timpul unei vizite pe care premierul Nicolae Ciucă a făcut-o la Iași.

„Am precizat foarte clar că în acest moment pe masa guvernului analizăm posibilitatea de a chibzui mai bine bugetul fără a se face referire la măsuri de înghețare a salariilor sau alte măsuri care nu sunt motivate acum”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul a mai declarat că măsurile trebuie luate deoarece după „trei luni pe colectare este un deficit de 4,5 miliarde lei”. Proiectele europene nu sunt în pericol, a adăugat prim-ministrul, care a dezvăluit că a discutat despre impozitarea veniturilor cu ministrul de Finanțe.

„Am nevoie de analize, am cerut să mi se prezinte de la Ministerul de Finanțe toate elementele care vor sta la baza deciziei. (...) Aseară am discutat care sunt posibilitățile. S-a vorbit și de o propunere care se va transpune după ce vom avea toate elementele. Nu am vorbit despre supraimpozitare”, a precizat Ciucă.

Măsurile vor fi anunțate după 1 mai, după ce va fi făcută analiza Ministerului de Finanțe.

(sursa: Mediafax)