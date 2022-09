Nicolae Ciucă: Pentru Guvern, cel mai important a fost să realizăm stabilitatea politică

" Securitate fără bani nu se poate, ca atare este nevoie de economie, avem nevoie de investiţii în economie. Şi atunci stabilitatea politică şi dialogul cu investitorii au generat un alt profil de încredere pentru ţara noastră. Nu întâmplător discutăm astăzi de creşterea procentului de investiţii străine directe în România. Nu întâmplător, la nivelul Guvernului, s-a stabilit cea mai mare sumă pentru investiţii din ultimii 32 de ani de la bugetul de stat. Nu întâmplător au fost luate decizii care să pună laolaltă tot ceea ce se întâmplă prin deciziile politice în domeniul economic, pentru că, până la urmă, economia şi resursele sunt cele care generează tot ceea ce este nevoie pentru un profil de securitate consolidat, un profil de pivot pe care ne dorim să îl consolidăm în regiunea Mării Negre", a mai spus premierul..



În privinta politicii externe, premierul a vorbit despre întâlnirile bilaterale menite să susţină parcursul statelor din Balcanii Occidentali.



"Din punct de vedere al politicii externe - pentru că a fost o altă latură pe care ne-am axat eforturile noastre - a trebuit să ţinem cont de tot ceea ce înseamnă provocările în regiunea Mării Negre. Balcanii au reprezentat de asemenea o provocare pentru noi şi dincolo de prezenţa militară şi diplomatică au fost o serie întreagă de întâlniri bilaterale şi am încercat să coagulăm tot ceea ce putea să fie instrumentat, astfel încât să sprijinim şi să ne aducem aportul la toate proiectele şi la sprijinirea parcursului pe care ţările din Balcanii Occidentali şi-l doresc, astfel încât să poată să îşi îndeplinească obiectivele de ţară", a spus Ciucă.

Nicolae Ciuca



De asemenea, premierul a subliniat că Guvernul a primit sprijin în demersurile sale atât de la societatea civilă, dar şi de la cetăţeni.



"La nivelul Guvernului, sigur, nu este deloc uşor, nu este simplu. Guvernul, în sine, se bazează foarte mult pe toate instituţiile statului, pe dialogul şi comunicarea cu societatea civilă. Am primit sprijin enorm de la societatea civilă şi vreau să adaug un argument cât se poate de real: am primit sprijin de la cetăţeanul român. În tot acest ansamblu de provocări, am putut să vedem fiecare dintre noi reacţia românilor în momentul în care acest război a izbucnit, iar chestiunea aceasta - am să spun foarte simplu - ne-a însufleţit şi ne-a dat încredere că putem să mizăm în primul rând pe solidaritate naţională şi după aceea să mizăm pe solidaritatea la nivelul UE şi NATO, solidaritate care în momentul de faţă, din punctul meu de vedere, reprezintă centrul de greutate pentru tot ceea ce urmează să gestionăm în perioada imediat următoare", a spus Nicolae Ciucă.