Nicuşor Dan spune că ar prefera o alianţă de dreapta şi că regretă faptul că o astfel de variantă nu pare să se concretizeze

"Desigur. Acesta este lucrul pe care mi-l doresc, ca în Consiliul General să existe o alianţă de partide de dreapta şi ea să corespundă cu o alianţă naţională de partide de dreapta. Însă, din informaţiile - nu m-am interesat neapărat, nu am avut neapărat conversaţii săptămânile acestea cu liderii naţionali ai partidelor - din ce văd în spaţiul public pare că nu se concretizează această alianţă şi îmi pare rău. Mai ales că, din calendarul electoral, 10 septembrie este data la care alianţele electorale pot să fie depuse la Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare", a spus edilul general, în cadrul unei conferinţe de presă.



El a reiterat că susţinerea sa pentru candidaţii la alegerile prezidenţiale sau parlamentare va depinde de modul în care aceştia se raportează la o serie de chestiuni legate de administraţia locală.



"Am anunţat încă din seara alegerilor că, într-o primă etapă, o să ies cu un număr de lucruri care mă interesează pentru adminstraţia din Bucureşti. De exemplu, cum se împart banii între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, cine dă autorizaţiile de construire în Bucureşti, Codul urbanismului. Şi aştept răspunsul candidaţilor şi partidelor pe aceste subiecte care mă interesează - nu ca persoană, ci ca om care are o responsabilitate faţă de bucureşteni - şi în funcţie de asta o să comunic", a precizat Nicuşor Dan.



Pe de altă parte, el a subliniat că este un politician de dreapta, reiterând că a avut susţinerea acestor partide la alegerile anterioare.



"Sunt şi am fost un om de dreapta. Am fost sprijinit de partide de dreapta în alegerile din 2020. Am avut o majoritate de dreapta în Consiliul General. Am fost sprijinit de alte partide de dreapta în alegerile din 2024", a spus Nicuşor Dan.

