Nicuşor Dan spune că autoritatea locală s-a grăbit să remedieze avariile înainte de începerea şcolii

El a menţionat că, în contextul acestor lucrări, în prezent sunt multe blocuri care nu au apă caldă, dar că imediat după începerea anului şcolar "o să fie mult mai bine". El a mai estimat că în această iarnă situaţia furnizării agentului termic va fi mai bună decât în anul anterior.



"O să avem 70 de kilometri în plus de conductă schimbată, exact acolo unde ştim că sunt avarii. Înseamnă că o să fie mai bine", a precizat primarul, în cadrul unei conferinţe de presă.



Edilul general a subliniat că la începutul mandatului său sistemul de termoficare era "într-o situaţie de pre-colaps", iar din această cauză lucrările de reabilitare sunt obligatorii. Totodată, a apreciat că, în momentul în care va începe şcoala, lucrările care vor afecta cel mai mult traficul vor fi cele de la magistrala de metrou către Otopeni, motiv pentru care autoritatea locală a suplimentat transportul public în zonele respective.



"Lucrările noastre de termoficare sunt relativ disparate prin oraş. O să mai fie o problemă în momentul în care o să începem lucrările la liniile de tramvai. Toate lucrările au fost atribuite - cei 50 de kilometri sunt distribuiţi peste tot prin oraş, sunt 15 loturi. O să avem o întâlnire cu constructorii pentru că există o întârziere la ghidurile şi apelurile de proiecte pentru fondurile europene şi nu vrem să păţim ca la linia 5, să începem lucrările şi după aceea să nu avem bani să îi plătim", a explicat Nicuşor Dan.



Edilul general a estimat că în ultimii ani, inclusiv în timpul administraţiei Firea, au fost modernizaţi 300 de kilometri de reţea primară de termoficare. În acest moment, Primăria Capitalei are 15 şantiere deschise, dintre care 11 sunt susţinute prin proiecte europene; alte patru sunt finanţate în proporţie de 85% de Ministerul Dezvoltării, iar 15% de către Primăria Capitalei.



Obiectivul PMB este ca în acest an să fie reabilitaţi 70 de kilometri, iar până în prezent au fost finalizaţi 45 de kilometri.



Prezent joi pe şantierul de termoficare de pe şoseaua Mihai Bravu, unde au fost reabilitaţi primii 1,5 kilometri dintr-un tronson cu o lungime de 9 kilometri, Nicuşor Dan a precizat că până la venirea sezonului rece se va ajunge la un total de 3 kilometri de conductă nouă. În zonă sunt 5.300 de apartamente, două şcoli şi un liceu.



"Sunt importanţi (aceşti trei kilometri, n.r.) pentru că suntem pe magistrala care duce căldură de la CET Sud până în aceste zone şi inclusiv în cartierul Aviaţiei. De asemenea, după Piaţa Iancului avem un alt tronson care este pe fonduri europene, pe POIM, care este făcut de o companie privată. Şi acolo, la fel, suntem la 5,5 kilometri din 11. Suntem în zona cea mai afectată de avarii. Doar pe acest tronson au fost 57 de avarii anul trecut şi e important ca pe perioada de vară să le facem", a spus edilul general.



În ce priveşte discuţiile cu premierul Marcel Ciolacu privind situaţia sistemului de termoficare, edilul general a precizat că a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul, dar că nu s-a întâlnit deocamdată cu acesta.



"Am avut o discuţie cu domnia sa săptămână trecută, miercuri sau joi. Eu nu eram în Bucureşti atunci. Am convenit să ne re-auzim pentru a vorbi. Dar de atunci nu am mai vorbit. (...) Pentru că nu eram în Bucureşti, domnia sa s-a interesat de avarie. Noi aveam nişte lucrări. În plus faţă de acele lucrări, s-a mai produs o avarie, iar în felul acesta - şi pentru că instalaţiile de la Elcen sunt vechi şi nu permit o modulare, nu pot să dea decât multă căldură şi cu presiune mare - ei au trebuit să se oprească, pentru că altfel eram în pericol. Şi atunci, jumătate din Bucureşti a rămas fără căldură. Primul ministru s-a preocupat de situaţia aceasta şi m-a sunat să înţeleagă ce se întâmplă. I-am explicat ce se întâmplă, i-am spus că e chestiune de zile şi a zis că este interesat, pe problema generală a termoficării din Bucureşti, să avem o discuţie. Şi, bineînţeles că mi-am exprimat disponibilitatea", a precizat edilul general. AGERPRES