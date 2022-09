Nicușor Dan: Avem un bebeluş şi medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă

„Trebuie să o întrebaţi pe soţie, că eu nu prea stau pe acasă. (...) După cum ştiţi, avem un bebeluş şi medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă, ca să mănânce mai puţin, să nu aibă reflux”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă va reduce consumul de energie şi gaze naturale în această iarnă.

Chestionat cu privire la reducerea consumului la PMB, el a spus că acest lucru s-a întâmplat deja.

„Aici am redus foarte mult ceea ce înseamnă aerul condiţionat, am redus semnificativ iluminatul pe timpul nopţii şi, de asemenea, funcţionarii din Primărie de 10 zile nu mai au apă caldă să se spele, se spală cu apă rece. La iarnă, pentru că avem centrală proprie, se vor spăla cu apă caldă şi, mai ales, se vor încălzi cu centrala proprie a Primăriei. În ceea ce priveşte iluminatul public, am depus la Administraţia Fondului pentru Mediu un proiect de 25 de milioane de lei pentru înlocuirea becurilor actuale cu LED-uri, care sunt mult mai eficiente energetic, iar pentru sesiunea viitoare avem un proiect care se va duce undeva la 50 de milioane de lei. Cele două proiecte împreună merg cumva spre 30% din iluminatul nostru public. În ceea ce priveşte iluminatul de Sărbători, din datele de anul trecut, surplusul dus de iluminatul festiv la iluminatul public a fost 0,5%, deci practic nesemnificativ. Şi atunci discuţia adevărată este dacă se reduce din iluminatul public? Numai că asta e o chestiune care e strâns legată de ordinea publică şi e o discuţie cu nuanţe”, a încheiat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)