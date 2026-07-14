Nicușor Dan, avertisment ferm despre securitate: Protecția externă vine doar cu loialitate și corectitudine

„Securitatea este importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, Formatul Helsinki, B9 și, dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități”, a declarat marți, președintele Nicușor Dan.

Declarațiile șefului statului au fost făcute după ce a participat luni la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Despre reuniune, Nicușor Dan a spus că a fost o întâlnire de evaluare a progreselor realizate în ultimul an și jumătate.

„Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate și ieri a fost un fel de ședința de bilanț. Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. Și în cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut”, declară președintele.

Nicușor Dan a explicat că, în această perioadă, statele participante au împărțit responsabilități și au stabilit operațiunile care ar urma să fie implementate după semnarea și intrarea în vigoare a unui acord de pace.

„În tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute, așa cum am spus, imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina”, spune liderul de la București.

Nicușor Dan a declarat că România, alături de statele participante a transmis un mesaj de unitate privind continuarea sprijinului pentru Ucraina și menținerea presiunii asupra Rusiei, inclusiv prin susținerea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

(sursa: Mediafax)