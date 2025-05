Nicușor Dan: Nu se pune problema creșterii cotelor de TVA de 5% și 9%

El a menționat, într-o declarație acordată presei, că scenariile privind o eventuală creștere a TVA sunt 'absolut teoretice', deoarece nu iau în calcul aspecte precum creșterea evaziunii fiscale și limitarea consumului.



Totodată a reiterat că face demersuri în așa fel încât 'să nu fie luată în calcul' o creștere a TVA de 19%.



'Orice creștere de taxe de consum, cum este TVA, pe de o parte generează evaziune, pe de altă parte generează o limitare a consumului. Deci, niciodată nu sunt niște calcule absolute. (...) Cred că nu se pune problema eliminării cotei de 9% pentru alimentele de bază. Noi avem 5% pentru energie și încă niște lucruri. Avem 9% pentru alimentele de bază și încă niște categorii. Și 19% taxa generală. Nu se pune problema să crești de la 5 la 19 sau de la 9 la 19. Asta e ceva ce este exclus', a spus el.



Pe de altă parte, în ce privește soluțiile pentru diminuarea deficitului bugetar, Nicușor Dan a declarat că a identificat variante, dar că nu vrea să le prezinte public până nu discută cu reprezentanții partidelor.



'Trebuie să fie o asumare cu care să ne ducem cu toții în Parlament și nu vreau eu să avansez ceva ce poate ei nu vor fi de acord. Eu am identificat niște lucruri pe care le susțin. O să avem discuții', a afirmat el.



Nicușor Dan a menționat că România se află în procedură de deficit excesiv, ceea ce poate duce la o tăiere de fonduri europene. În plus, există riscul de a nu atrage o parte din fondurile PNRR până în august 2026.



'Procedura de deficit excesiv are niște etape, în care, eventual, la un moment dat, un procent din fonduri să fie luat. Nu neapărat procentul e important, ci semnalul pe care o astfel de decizie l-ar da către piață și în special pentru sistemul financiar și pentru investitorii care împrumută România. Pe de altă parte, pe PNRR riscul mare este să nu atragem, adică avem un termen august 2026 și riscul mare este să avem niște bani pe care să îi avem și pe care să nu îi tragem până atunci. Acolo este discuția cea mai mare', a spus Nicușor Dan.



El a mai precizat că în cazul în care țara noastră va reduce deficitul bugetar va beneficia de mai multă încredere pe piețele financiare.



'Dacă noi o să reușim să scădem deficitul de la 9 la 7,5, deja o să avem mai multă încredere și o să avem dobânzi mai mici. Dacă peste doi ani o să ajungem să avem un deficit de 5, ratele dobânzilor vor fi și mai mici', a explicat Nicușor Dan.

AGERPRES