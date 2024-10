Nicuşor Dan: Decizia privind subvenţia pentru gigacalorie va aparţine noului Consiliu General

El menţionează că, în prezent, preţul gigacaloriei este de 1.000 de lei, din care bucureştenii plătesc 330 de lei iar Primăria acoperă diferenţa de 670 de lei, bani proveniţi din impozitele şi taxele bucureştenilor.



"O să avem un nou Consiliu General, începând din noiembrie - probabil, funcţional, din decembrie. Pentru că atributul de buget este mai mult al Consiliului decât al primarului, e o decizie pe care o s-o ia - bineînţeles, consultându-se cu mine şi cu oamenii care sunt implicaţi în fenomenul acesta - noul Consiliu General. Evident că subvenţia de la Primărie o să continue să existe. În ce cuantum, nu pot să vă spun. E o decizie pe care Consiliul o s-o ia. (...) Chiar dacă am nişte idei, nu ar fi corect să le exprim acum, înainte să am discuţia cu Consiliul, mai ales că e decizia Consiliului, nu a mea", a spus edilul general, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.



Nicuşor Dan a estimat că, în cazul în care reţeaua de producere şi distribuţie a energiei termice din Capitală ar fi reabilitată, preţul gigacaloriei ar fi de aproximativ 600 de lei.



"Să zicem că azi am avea toată reţeaua reabilitată. Atunci, acea o mie de lei nu ar mai fi o mie de lei. Ar fi undeva la 700 - 750 de lei. (...) Dacă Ministerul Energiei ar reabilita în secunda asta centralele cu care ei produc şi energie electrică, şi energie termică, probabil că acel 700-750 de lei ar fi 600 de lei. Dar, bineînţeles, asta se va întâmpla în câţiva ani", a mai spus Nicuşor Dan.

AGERPRES