Nicuşor Dan: Majoritatea din CGMB funcţionează şi după demisia lui Ciucu de la şefia PNL Bucureşti

"Ştiam că este o presiune din partea PSD pentru schimbarea majorităţii la Bucureşti. (...) La Bucureşti, avem o majoritate care funcţionează de după alegeri, o majoritate în care intră PNL, USR, PMP şi care a funcţionat, funcţionează. Eu fac eforturi ca ea să funcţioneze. (...) Avem discuţii pe proiecte şi mă aştept să funcţioneze", a afirmat Nicuşor Dan, într-o emisiune la Prima TV.



El a atras atenţia că oamenii politici au responsabilităţi faţă de votanţi. "Au existat alegeri. În alegerile astea a fost un primar care a avut o majoritate şi el e susţinut de un Consiliu care are o majoritate. Noi cu toţii avem o responsabilitate faţă de oamenii care ne-au votat. Am avut un program comun. Eu sunt optimist că această majoritate va funcţiona", a punctat Nicuşor Dan.



Întrebat dacă este de părere că PNL va susţine candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei de anul viitor, el a răspuns că mai este foarte mult timp până atunci.



"În esenţă cred că, aşa cum a fost şi acum patru ani şi aşa cum a fost şi acum opt ani, discuţia este dacă bucureştenii vor un primar PSD sau nu şi cu tot ce înseamnă primar PSD - să facă lucruri de mântuială, să dea bani pe fel de fel de prostii, cum ar fi diplomă de onoare la 50 de ani de căsătorie şi tipul ăsta de chestiuni, să vrea să lucreze cu companii municipale în loc să scoată pe piaţă. Acesta este PSD. Şi eu cred că există o majoritate în Bucureşti care nu vrea modul acesta de lucru. Cum vor reuşi partidele de dreapta să răspundă la această solicitare a publicului lor de dreapta? O să vedem. În 2020 ele au fost inteligente şi au reuşit să ajungă la un acord pentru candidaţii unici şi pentru candidat unic la Primăria Capitalei", a spus edilul general.



În opinia sa, simpatizanţii PNL nu sunt "nişte saci cu voturi" care să fie mutaţi dintr-o parte în alta, ci oameni care vor o economie de piaţă.



Chestionat ce şanse are să câştige un nou mandat de primar general, el a răspuns că mai sunt un an şi opt luni până la acel moment. "Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în administraţie şi bineînţeles că, fiind oameni politici, la momentul potrivit o să avem toate discuţiile care sunt necesare", a precizat Nicuşor Dan.