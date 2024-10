Nicușor Dan intră cu buldozerul în gardurile amplasate în zona Unirii. Angajați ai primăriei Sector 4, răniți

UPDATE 20.20 Clotilde Armand s-a dus în Piața Unirii să-l susțină pe Nicușor Dan.

„Am venit să văd dacă statul român e un stat eșuat sau nu. În momentul în care legile nu sunt aplicate sau sunt aplicate discriminatoriu e o mare problemă. Domnul primar general v-a explicat deja care e situația. În momentul în care e o dispoziție de primar general și este legală trebuie aplicată, trebuie ca Poliția Română și Jandarmeria să vină în sprijinul primarului și trebuie ca ministrul Predoiu să vină să intervină pentru ca legea să fie respectată. Ne trebuie o nouă lege a Bucureștiului”, a declarat ea.

UPDATE 20.00 Poliția Capitalei a precizat că a fost întocmit dosar penal pe numele șoferul buldozerului care i-a rănit pe cei doi angajați ai Primăriei Sectorului 4.

„Având în vedere sesizarea, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet. La fața locului au intervenit și echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate. În continuare, la fața locului, rămân echipaje de polițiștii și jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competență”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

UPDATE 19.55 Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a confirmat, la Antena 3 CNN, că doi angajați ai Primăriei Sectorului 4 au fost răniți și duși la spital.

„Sunt extrem de trist. Cei răniți au fost duși cu ambulanțele la spital. Singura preocupare pe care o avem e starea lor de sănătate și sper să fie foarte bine. Aștept să ajungă la spital pentru a putea să merg și eu acolo să văd care e starea lor. Cel mai important lucru e acela ca cei doi colegi să fie sănătoși. Din păcate, tocmai în calitatea de medic pe care o am e imposibil să înțeleg care este filosofia, care sunt sentimentele, care este viziunea și ce-l mână pe domnul primarul general să se comporte așa cu oamenii. Sunt la fel de oameni cum sunt eu, cum e dânsul. E inadmisibil ceea ce se întâmplă și faptul că acest tip de nepăsare în legătură cu oamenii s-a instalat. Dați-mi voie să pun că mă sperie destul de tare comportamentul pe care dânsul îl are în ce privește oamenii în general. Ce putem face – noi suntem în deplină legalitate. Din păcate, de multe ori instituțiile statului, și mă refer la Poliție și Jandarmerie, ar trebui să acționeze mult mai energic, pentru că scopul pe care-l avem este de a proteja, în primul rând, viața oamenilor și apoi proprietatea. Nu mi se pare corect și fair play ca într-un astfel de moment să stăm la distanță și să ne uităm cum oamenii sunt răniți și un om face un abuz de forță”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul a mai spus că „e un act de cruzime rar întâlnită”.

„E un act de o cruzime rar întâlnită pur și simplu n-am cuvinte. Nu m-am așteptat să trăiesc așa ceva vreodată. Dincolo de aspectele legale, totuși vorbim de niște oameni, e cel mai important pe lumea asta – omul. E mai puțin relevant că a intervenit acum Poliția, că o să contestăm dispoziția de primar, că prefectul a atacat-o deja, rămâne, în cele din urmă, un act de cruzime ieșit din comun”, a mai afirmat el.

De asemenea, Băluță a mai explicat că au o autorizație valabilă.

„La această oră avem o autorizație valabilă. Nicio instanță nu a contestat această autorizație, este un act care e valid în acest moment. Ceea ce se întâmplă azi în stradă nu are nicio legătură cu democrația, stat de drept sau orice altceva. E o măsură abuzivă, arbitrară, incalificabilă, pe care primarul general a luat-o. Am încredere că Poliția Națională, împreună cu Jandarmeria vor menține ordinea și liniștea publică. Din partea mea și a instituției pe care o reprezint fac apel la calm, pentru că numai legea e cea care ajută la soluționarea acestor probleme, în niciun caz o astfel de abordare. Singura miză este de a pune în siguranță centrul orașului, așa cum am prezentat expertizele, singurele documente legale, pentru că nu sunt opinii, nu sunt păreri, sunt rezultatele expertizelor făcute de specialiști, care cataloghează risc cinci pentru planșeul acela. Nu e vorba de nicio miză politică și resping ferm orice încercare de politizare a acestui fenomen, pentru că e vorba de a pune în siguranță centrul Capitalei”, a conchis Daniel Băluță.

UPDATE 19.50 Poliția Capitalei a transmis, luni seară, că împreună cu Jandarmeria Capitalei asigură măsuri de ordine și siguranță publică și că, „după studierea documentelor depuse, a reieșit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanța de judecată este competentă a soluționa situația”.

„Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei asigură măsuri de ordine și siguranță publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului. De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieșit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanța de judecată este competentă a soluționa situația. Totodată, dacă vor fi sesizate fapte de natură penală sau contravențională, se vor dispune măsuri în consecință”, a transmis Poliția Capitalei.

UPDATE 19.45 Prefectul Capitalei a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că prefectura nu a fost sesizată și că a fost trimisă o dispoziție, dar că în prezent nu este în posesia ei.

Mihai Toader, prefectul Capitalei: „Prefectura nu a fost sesizată. A fost trimisă o dispoziție, în momentul de față nu sunt în posesia ei. O dispoziție de primar general privind desființarea șantierului. De principiu, o dispoziție de desființare se face cu o procedură de comunicare, sunt niște proceduri care trebuiesc urmate. Pe de altă parte, pentru o dispoziție de desființare e necesară lipsa unei autorizații de construire, ori în cazul de față există. Eu nu spun că ceea ce face Nicușor Dan este în afara legii, spun doar că această dispoziție poate fi atacată. Mai mult ca sigur, nu este o dispoziție emisă în mod legal.

Nu știu cine ar trebui să fie mediatorul în această situație. Eu aș încerca, dacă aș avea cu cine să dialoghez. Promit că încerc din nou să îl sun pe domnul primar. Îi invit pe ambii primari mâine dimineață să ne întâlnim și să găsim o soluție.”

UPDATE 19.30 Potrivit unor surse, doi angajați ai Primăriei Sectorului 4 au fost răniți de buldozere. Mai multe ambulanțe au ajuns la fața locului.

„Eu am venit cu o dispoziție legală și am solicitat sprijinul Poliției Naționale”, a spus Nicușor Dan.

El susține că a cerut sprijinul Poliției pentru a pune în aplicare dispoziția.

„Noi avem o singură problemă aici. Avem un teren care ne aparține și pe care s-au instalat niște cetățeni. I-am solicuitat să plece, n-au vrut. Am crezut la ora două când ne-am dus la poliția națională, am crezut că ei vor fi în stare să se uite la niște acte, să spună cine are dreptate, am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei și am emis această dispoziție de demolare, pe care acum așteptăm ca Poliția națională să ne ajute să o punem în aplicare”, a declarat primarul general.

Poliția Capitalei și Jandarmeria Capitalei au anunțat că asigură măsuri de ordine și siguranță publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului.

„De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieșit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanța de judecată este competentă a soluționa situația. Totodată, dacă vor fi sesizate fapte de natură penală sau contravențională, se vor dispune măsuri în consecință”, a transmis Poliția Capitalei.

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluță a anunțat luni că au început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii. El a precizat că lucrările se derulează într-un spațiu deja securizat și nu vor afecta circulația rutieră sau pietonală.

„Punem în siguranță centrul Capitalei! De la ora 00.00, am început lucrările de refacere din temelii a Planșeului Unirii, placa de beton veche de aproape 100 de ani, analizată de experți și declarată un pericol public”, scrie pe Facebook Daniel Băluță.

Acesta l-a acuzat de mai multe ori pe Nicușor Dan că a blocat lucrările, în ciuda stării avansate de degradare a structurii.

Primarul Capitalei a negat în repetate rânduri că situația de la Piața Unirii este atât de gravă precum afirmă Daniel Băluță.

