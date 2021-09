Nicuşor Dan: Numărul de paturi la ATI va fi suplimentat în Capitală de la 40 la 54 la sfârşitul săptămânii

Numărul de paturi la ATI va fi suplimentat de la 40 la 54 la sfârşitul săptămânii, a declarat primarul general, Nicuşor Dan, miercuri, după şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe tema creşterii capacităţii de asistenţă medicală pentru pacienţii COVID în secţiile ATI.



"La terapie intensivă, în acest moment, sunt 40 de paturi, la sfârşitul săptămânii vor fi 54, iar din ele ocupate sunt doar 27, iar în ceea ce priveşte paturi normale de coronavirus avem în acest moment 400, nu ştiu dacă sunt 250-300 ocupate în momentul acesta şi o să avem 700 la sfârşitul săptămânii, deci, pe ceea ce înseamnă paturi în Bucureşti, nu există o presiune în acest moment. Bineînţeles că ne dorim cu toţii ca această creştere să nu fie explozivă în continuare", a spus Nicuşor Dan.



El a menţionat că, de la începutul pandemiei, există un comandament naţional care poate să decidă în orice moment ca orice spital să fie transformat în unitate destinată bolnavilor de COVID.



"Noi, Administraţia Spitalelor a Municipiului Bucureşti, am făcut întotdeauna ceea ce ni s-a cerut, adică, am ajuns inclusiv să avem 90 de paturi de ATI când a fost nevoie, la începutul acestui an", a adăugat Nicuşor Dan.