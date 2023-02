Nicușor Dan le mulțumește celor care îl sprijină în scandalul ANI

„Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut public ieri (joi - n.r.) după anunțul ANI. Am fost foarte emoționat să văd aseară (peste zi am fost din ședintă în ședintă) așa de mulți oameni care nu mă cunosc direct și care se exprimă în favoarea mea. Sunt conștient, de când am intrat în politică, că nu este despre mine, ci despre dorința multor oameni de dreptate, de bun simț, de respectarea valorilor în administrație. Încerc să fac, în fiecare zi, ce este mai bine pentru comunitate. Uneori reușesc, alteori nu reușesc, însă acționez de fiecare dată cu respect față de cei care mi-au acordat mandatul”, scrie pe Facebook Nicușor Dan.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul pentru abuz în serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și pentru incompatibilitate în cazul primarului general Nicușor Dan. Prefectura trebuie să verifice cum a deținut Dan patru funcții în instituții publice.

Primarul general Nicușor Dan anunță că va ataca în instanță raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și solicită Agențiie să ofere acces prese la întregul dosar administrativ în baza căruia au întocmit raportul.

(sursa: Mediafax)