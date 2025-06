Preşedintele Nicuşor Dan: Ne dorim ca luni să avem o primă schiţă a viitorului program de guvernare

"Ne dorim ca luni să avem o primă schiţă a programului de guvernare. (...) Nu am discutat de nume (de premier - n.r.) până în momentul acesta. Toate discuţiile au fost pe program", a precizat şeful statului, miercuri, în prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului, susţinută la Palatul Cotroceni.



El a subliniat că, în ceea ce priveşte nominalizarea de premier, până acum au existat "scenarii, fără ca persoane să fie nominalizate".



"Nu s-a discutat de persoane până în momentul acesta. Bineînţeles că au fost puse pe masă (...) diferite scenarii de prim-ministru, dar fără ca persoane să fie nominalizate. Deci aşteptăm, aşa cum este firesc, un acord pe program şi imediat după o să discutăm şi de nume. Iar în ceea ce priveşte măsurile, ce va rezulta joi, va rezulta o listă de măsuri cu impactul bugetar al fiecăreia şi decizia politică va fi luată imediat. Deci nu suntem la momentul în care să spunem că am agreat pe ceva", a spus Nicuşor Dan.



Întrebat dacă are criterii pe care le va pune pe masa partidelor cu privire la desemnarea viitorilor membri ai Guvernului, el a răspuns: "competenţă şi onestitate".

AGERPRES