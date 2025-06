Noul stadion Dinamo ar putea să...

Fanii dinamoviști trebuie să mai aștepte noua arenă. Din păcate pentru ei, foarte mult! Cu mult peste cei 5 ani promiși. Noul guvern nu are nicio prioritate în ceea ce privește investițiile în stadioane. „Nu se întrevede în următorii ani organizarea niciunei competiții majore în România ca să justifice investiții masive în construcția de stadioane noi. Prioritățile sunt altele în acest moment, iar bugetul statului are alte obiective urgente”, spun surse.

Veste proastă pentru Dinamo. Construirea mult așteptatului stadion modern mai are de așteptat. Programul noului guvern nu prevede investiții în infrastructura sportivă cu excepția câtorva proiecte mai mici, precum bazine de înot sau săli de sport. În ceea ce privește stadioane noi, nu sunt prevăzute nici măcar la proiecte pe termen mediu. Cu doar câteva excepții. De exemplu stadionul din Hunedoara, care are finanțare de la bugetul local. Aceeași situație s-ar putea întâmpla și la Pitești și Constanța, unde autoritățile locale ar putea prelua cea mai mare parte din finanțare, însă în aceste cazuri mai este de așteptat. Asta nu se poate întâmpla în cazul stadioanele Dinamo și „Dan Păltinișanu” de la Timișoara, pentru care primăriile locale nu pot aloca bugete de sute de milioane de euro. „Bucureștiul are deja patru stadioane moderne: Arena Națională, Steaua, Giulești și Arcul de Triumf. La Timișoara este în stadiu avansat de construcție Arena «Eroii Revoluției», cu 11.000 de locuri, construită din fonduri locale. Nu este momentul pentru investiții de 200 de milioane de euro pentru stadionul Dinamo și alte 200 de milioane la Timișoara. Nu sunt urgențe naționale”.