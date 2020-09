O nouă alertă pentru măști neconforme. Numărul acestora a ajuns la 114

O nouă alertă a fost emisă prin Sistemul de alertă rapidă european, astfel încât numărul măștilor neconforme ajunge la 114.



Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv „nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.



11.09.2020:



1. Numărul alertei: A12/01214/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: JINLILAISI



Denumire: Medical mask



Tipul/numărul modelului: Mască KN95



cod de bare: Necunoscut



Numărul lotului: 202000103

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este ≤ 82,5 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.



Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de la utilizatorii final

Descriere: KN95 Mesajul de filtrare de protecție respiratorie KN, corespunzător FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Sunt vândute într-un ambalaj de hârtie albă care conține 2 de bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Grav



2. Numărul alertei: A12/01217/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: AH CHANGLI



Denumire: KN95 Protective Mask



Tipul/numărul modelului: FPF2, KN95



cod de bare: Necunoscut



Numărul lotului: Martie 2020

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este ≤ 88,8 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.



Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de la utilizatorii finali

Descriere: KN95 Autometrie de protecție respiratorie cu vitrină de categorie FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Sunt vândute într-un ambalaj de carton alb, care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Grav



3. Numărul alertei: A12/01219/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: KGT



Denumire: TK 95 Atemschutzmaske



Tipul/numărul modelului: TTK N95 FP2



cod de bare: Necunoscut



Numărul lotului: Dată expirare:05/2025, Data producerii:05/2020

Contrafăcut: NU



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 35 %), iar masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./acest produs nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.



Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Importator)

Descriere: Mască de filtrare pentru filtre respiratorii cu mască de protecție respiratorie de categoria FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat sub formă de pungi de plastic albe, cu instrucțiunile imprimate cu negru pe plic și cu un autocolant cu datele de producție/de expirare aplicate acestuia.

Țara de origine: Turcia

Alertă transmisă de: Germania

Tip de alertă: Grav



4. Numărul alertei: INFO/00123/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: STEELPRO SAFETY



Denumire: 2740CV Respirador



Tipul/numărul modelului: NIOSH N95/2740CV



cod de bare: 7798241796891



Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism competent. În consecință, produsul ar putea să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.



Măsuri luate de operatorii economici: Import respins la frontieră (De către: Importator)

Descriere: N95 măști de protecție respiratorie cu jumătate de față.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual în ambalaj de plastic, ambalat într-o cutie de carton alb/alb care conține 10 unități.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele



5. Numărul alertei: INFO/00125/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: Necunoscut



Denumire: KN95 Respirator/FFP2



Tipul/numărul modelului: KN95/FFP2



cod de bare: Necunoscut



Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele în materie de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.



Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Distribuitor)

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95, corespunzătoare FPF2 în conformitate cu EN 149. Produsul este vândut, de asemenea, online.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Letonia

Tip de alertă: Altele



6. Numărul alertei: INFO/00127/20

Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: Nan'an panda legend daily necessities Technology Co., Ltd



Denumire: Disposable protective mask FFP2



Tipul/numărul modelului: FP2, KZ-103



cod de bare: 4897077100674



Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Produsul poartă marcajul CE și face reclamă unui potențial de protecție împotriva particulelor și microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism competent.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.



Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Interzicerea comercializării produsului și măsuri însoțitoare

Descriere: Mască de filtrare pentru filtre respiratorii cu mască de protecție respiratorie de categoria FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Sunt vândute într-un ambalaj de carton alb, care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Altele



14.08.2020:



1. Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască medicală



Marcă: Necunoscut



Denumire: Medical Sterile Mask



Tipul/numărul modelului: Necunoscut



cod de bare: EAN 6954295425540



Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NU



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Produsul susține că îndeplinește cerințele impuse de o mască chirurgicală, dar nu a fost certificat ca atare de către organismul european în cauză.În consecință, produsul nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./nu respectă cerințele Directivei privind dispozitivele medicale și ale standardului european relevant EN 14683.



Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import rejected at border

Descriere: Mască medicală

Descrierea ambalajului: Măștile sunt ambalate separat în ambalaje de plastic albe, cu instrucțiuni (în limba chineză) cu caractere verzi aldine.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Polonia

Tip de alertă: Altele



21.08.2020:



1. Numărul alertei: INFO/00118/20



Categorie: Echipamente de protecție



Produs: Mască de filtru de particule



Marcă: Necunoscut



Denumire: KN95 Respirator/FFP2



Tipul/numărul modelului: KN95/FFP2



cod de bare: 9990001050122



Numărul lotului: V86ERUW

Contrafăcut: NECUNOSCUT



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele



Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele în materie de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.



Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Comerciant cu amănuntul)

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95, corespunzătoare FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă de plastic transparentă, care conține 3 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Letonia

Tip de alertă: Altele