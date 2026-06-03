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România și Germania își întăresc cooperarea: Mesajul transmis de Oana Țoiu de la New York

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   21:15
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România și Germania își întăresc cooperarea: Mesajul transmis de Oana Țoiu de la New York
Oana Țoiu, întrevedere oficială cu partenerii germani la ONU

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la New York cu omologul său german, Johann Wadephul, în marja reuniunii Consiliului de Securitate al ONU.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu omologul meu german, Johann Wadephul, la Consiliul de Securitate al ONU, la New York. I-am mulțumit pentru solidaritatea Germaniei în urma recentului incident nesăbuit provocat de o dronă rusească la Galați, România”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile de securitate din Europa și Orientul Mijlociu.

„Am făcut schimb de opinii privind importanța și relevanța ridicată a Consiliului de Securitate al ONU în apărarea păcii și securității și în respectarea dreptului internațional”, a subliniat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a fost la New York pentru reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la solicitarea României după incidentul din Galați, unde o dronă rusească a căzut pe un bloc.

56 de țări au denunțat la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, după incidentul din Galați.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: Oana Țoiu Johann Wadephul
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