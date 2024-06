Tutunul, alcoolul, fast-food-ul și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de oameni pe an în Europa

OMS arată că industriile puternice sunt la originea problemelor de sănătate și a morții premature prin utilizarea unui marketing „înșelător” și prin faptul că interferează cu eforturile guvernelor de a preveni bolile mortale precum cancerul, bolile de inimă și diabetul.

Tutunul, alcoolul, alimentele ultraprocesate (UPF) și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de persoane pe an în Europa, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a cerut guvernelor să impună o reglementare mai strictă a produselor dăunătoare pentru sănătate.

Noul raport susține că tutunul, combustibilii fosili, FPSU și alcoolul sunt responsabile de peste 7.400 de decese în fiecare zi în cele 53 de state europene. În total, cele patru industrii cauzează aproximativ 2,7 milioane de decese anual în Europa, adică aproximativ un sfert (24,5%) din totalul mortalității.

Constatările agenției de sănătate reprezintă un atac fără precedent la adresa daunelor uriașe pe care marile corporații și produsele lor le provoacă sănătății umane. Raportul descrie modul în care „marile industrii” folosesc metode deschise și ascunse pentru a-și spori profiturile prin întârzierea și deraierea politicilor de îmbunătățire a sănătății populației, conform The Guardian.

„Un număr mic de corporații transnaționale (...) exercită o putere semnificativă asupra contextelor politice și juridice în care își desfășoară activitatea și obstrucționează reglementările de interes public care ar putea avea un impact asupra marjelor lor de profit”, a declarat OMS.

Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat: „În ceea ce privește Europa, nu este vorba de o problemă de sănătate: ”.

Tacticile desfășurate de „marile industrii comerciale” subminează măsurile de reducere a fumatului, a consumului de alcool și a obezității, care sunt cele mai mari cauze ale îmbolnăvirilor evitabile.

Cifrele vin în urma unei cercetări din 2023, care a constatat că alcoolul, tutunul, alimentele și băuturile procesate și combustibilii fosili au provocat 19 milioane de decese pe an la nivel mondial, adică 34% din totalul deceselor.

Analiza OMS arată că toate țările europene nu sunt pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU de oprire a creșterii obezității sau de reducere cu 30% a fumatului în rândul persoanelor cu vârsta de 15 ani și peste. Cele 53 de țări consumă împreună mai mult alcool decât orice altă regiune la nivel mondial.

În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar o minoritate de țări europene a interzis fumatul în spațiile publice, în timp ce eforturile de a face produsele nocive mai puțin atrăgătoare prin ambalaje transparente, impozitarea alcoolului și etichetarea alimentelor nu au fost, de asemenea, implementate pe scară largă, se arată în raport.

OMS estimează că tutunul este responsabil de peste 1 milion de decese pe an, 10% din totalul deceselor din Europa. Aproape 600.000 de decese sunt cauzate în fiecare an de combustibilii fosili (5% din totalul deceselor), în timp ce alcoolul provoacă peste 400.000 de decese pe an. Mai mult de 350.000 de oameni mor în fiecare an din cauza consumului excesiv de carne procesată, băuturi zaharoase și alimente grase și sărate.

(sursa: Mediafax)