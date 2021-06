Orban: Alocaţiile pentru copii vor creşte de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, plus indexarea cu rata inflaţiei

Alocaţiile pentru copii vor creşte de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, plus indexarea curentă cu rata inflaţiei, a anunțat, marţi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.



"Alocaţiile vor creşte de la 1 ianuarie 2022. Aceasta este decizia coaliţiei, indiferent de ce amendament a fost aprobat astăzi. De la 1 ianuarie 2022, alocaţiile vor creşte cu 20%, plus indexarea curentă cu inflaţia, conform legii", a afirmat Orban.



"Se va găsi soluţia legislativă astfel încât de la 1 ianuarie 2022 să crească alocaţiile cu 20%. (...) Indexarea este prevăzută în lege, se indexează cu rata inflaţiei, este un proiect de lege înaintat de colegii mei din PNL. (...) Noi am luat decizia în cadrul coaliţiei ca să crească alocaţiile de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, cincimea respectivă", a adăugat Ludovic Orban.



În plus el a precizat că, în cazul în care PSD va ataca la CCR proiectul privind alocaţiile, coaliţia este pregătită.



"V-am prezentat decizia coaliţiei: să se adopte amendamentul de la Senat, să fie pregătit Guvernul să emită OUG dacă este atacată legea la CCR şi, de asemenea, s-a hotărât în cadrul coaliţiei că alocaţiile vor creşte de la 1 ianuarie 2022", a mai spus Orban.