„Să nu creadă că li se cuvine" - Bolojan despre șefii numiți politic în companiile de stat

Întrebat la B1 TV despre numirile politice, Bolojan a spus: „Nu este o problemă că un om este numit undeva, în sectorul public, chiar cu un sprijin politic. Nu trebuie să fim ipocriți pentru acest lucru".

Prim-ministrul a precizat că această practică se aplică atât la numirile PSD, cât și la cele PNL, dar a stabilit două condiții clare: „Problema pe care o avem este ca acei oameni să fie competenți. Asta e o condiție de bază. Și a doua problemă este să nu creadă că li se cuvine, ci să fie conștienți că au o mare responsabilitate".

Bolojan a avertizat că cei numiți politic nu trebuie „să-i facă de râs pe cei care i-au propus" și că dacă lumea politică nu își asumă responsabilitatea pentru aceste numiri, „nota de plată va veni la lumea politică".

Premierul a vorbit și despre indicatori de performanță: „Oamenii care sunt astăzi în companii, dacă acceptă indicatori de performanță care sunt corect stabiliți, n-au decât să rămână mai departe".

În caz contrar, Bolojan este categoric: „Dacă nu acceptă acești indicatori și nici nu fac nimic și îi mai ținem acolo numai pentru că au o recomandare de la o persoană sau alta, vom continua cu greșelile pe care le-am făcut în acești ani".

Bolojan despre Programul „Anghel Saligny”: Această sumă este aproape în totalitate consumată

După valul de critici stârnit de anunțul lui Bolojan privind oprirea finanțării Programului Național „Anghel Saligny”, șeful Executivului a revenit luni cu explicații privind această decizie.

Luni, la B1 TV, premierul Bolojan a apărat decizia de a opri finanțările Programului Național „Anghel Saligny”, având în vedere situația bugetară dificilă în care se află statului român, „Aceste investiții au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată”.

„Noi în primele șase luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțin bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare”, a declarat premierul, explicând totuși că 35% din Program va putea contiuna până la finalul anului „la propunerea Ministerului (N.R. Dezvoltării) s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri care sunt într-o proporție de 80% deja realizate să fie continuate ca să putem finaliza ceva anul acesta, iar la componenta de apă, canalizare și gaz, cele care sunt deci într-o fază de peste 40%. Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue”.

„Indiferent cine este în guvernare, nu mai există posibilitatea să continue aceste proiecte la sumele care au fost contractate fără să se gândească nimeni că era nevoie de o eșalonare”, a continuat Bolojan.

(sursa: Mediafax)