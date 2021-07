Oros: 40 de probe prelevate din legume şi fructe prezentau reziduuri de pesticide, limita maximă admisă nu a fost depăşită

Hepta

Prezenţa reziduurilor de pesticide în legume şi fructe a fost constatată la 40 de probe din 112 prelevate, însă în niciuna dintre acestea nu a fost depăşită limita maximă admisă, a declarat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.



"Am văzut în ultimele zile ştiri legate de calitatea fructelor şi legumelor. Trebuie să ştiţi că noi am început cu ANSVSA un control comun pentru că după atribuţii noi, prin Autoritatea Fitosanitară, putem şi trebuie să verificăm calitatea şi prezenţa reziduurilor de pesticide în legumele şi fructele care se produc în ţară, iar pentru importuri acest lucru este în sarcina ANSVSA. Am vrut să facem un control comun tocmai pentru a vedea care este calitatea acestor fructe şi legume şi prezenţa substanţelor şi a reziduurilor de substanţă atât la cele produse în România cât şi la cele importate. Din datele pe care ni le-a furnizat Autoritatea Fitosanitară rezultatele sunt următoare: au fost prelevate 112 probe, lucrate 110, două mai sunt în lucru, şi doar la 40 dintre acestea au fost constatate reziduuri, dar acestea nu au depăşit limita maximă admisă", a spus Oros.



El a precizat că datoria instituţiilor este să verifice dacă există prezenţa acestor reziduuri de pesticide utilizate de către cultivatori peste limita maximă admisă, adică limita periculoasă pentru sănătatea omului, iar pedepsele care ar trebui să fie date când sunt depăşite aceste limite trebuie să fie exemplare.





Întrebat de unde cumpără roşiile, Oros a răspuns: "De regulă din piaţă. Când sunt acasă le cumpără soţia mea, dar avem şi în grădină"



Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr. 89/2006 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, comercializarea plantelor şi produselor vegetale care au un conţinut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise se sancţionează cu o amendă contravenţională de la 250 lei până la 500 lei şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de până la 50 kg.



În cazul în care producătorii şi comercianţii de produse agricole, persoane fizice sau juridice, nu permit inspectorilor fitosanitari prelevarea de probe din plantele şi produsele vegetale pot primi amenzi contravenţionale de la 1.000 lei până la 2.000 lei şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi mai mari de 50 kg.

AGERPRES