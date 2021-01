(P) Funerare 24 – servicii funerare Bucuresti si Ilfov

Cu toata durerea – de cele mai multe ori coplesitoare – pe care ne-o provoaca un deces in familie, nu prea avem mult timp de pierdut. Legea este foarte stricta in privinta obligativitatii de a parcurge anumite proceduri funerare bine stabilite - care mai si trebuie efectuate intr-o ordine stricta si intr-un interval de timp limitat. Cea mai buna decizie pe care o putem lua in aceste momente este sa contactam o firma specializata in servicii funerare si sa-i incredintam toate sarcinile din domeniul funerar. O agentie funerara serioasa are personal calificat cu experienta ce se poate achita de toate aceste sarcini rapid si eficient.

O alegere sigura o reprezinta firma de pompe funebre Funerare 24 – servicii funerare Bucuresti. Echipa F24 este tanara si dinamica, dar formata din agenti cu experienta si competente solide in domeniul funerar, alaturi de care muncesc cot la cot si cei doi proprietari ai firmei. Cel mai important obiectiv il reprezinta pentru Funerare 24 indeplinirea a tot ceea ce si-au asumat fata de client – si in intervalul de timp convenit.

Acte necesare pentru inmormantare

In caz de deces, prima obligatie ce trebuie rezolvata e reprezentata de obtinerea declaratiei de constatare deces. Asta o poate face ori medicul de familie, ori cel al agentiei Funerare 24. Exceptia fiind reprezentata de cazurile in care asupra cauzei mortii planeaza suspiciuni, caz in care constatarea decesului o poate face numai medicul legist.

A doua responsabilitate de natura administrativa o constituie declararea decesului. Sarcina ce trebuie efectuata in cel mult 3 zile. Pentru a obtine eliberarea acestui certificat trebuie sa depuneti la primaria localitatii unde decesul a avut loc sau la starea civila urmatoarele acte: certificat deces, act de identitate, certificatul de nastere al defunctului, documente militare daca exista, precum si certificatul de casatorie (optional).

Pe langa eliberarea certificatului de deces se acorda si adeverinta de inhumare, respectiv incinerare.

Puteti lasa toate aceste proceduri de natura birocratica in seama agentiei Funerare 24, pentru a fi rezolvate repede si eficient. Inclusiv intocmirea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces, prin accesarea caruia va puteti recupera cheltuielile cu serviciile funerare si inmormantarea.

Funerare 24: servicii funerare complete

Serviciile funerare traditionale sau clasice trebuie sa fie complete la o firma serioasa.

Cu alte cuvinte, sa includa transport funerar local, in tara, precum si transport funerar international – cunoscut adesea sub denumirea de repatriere (a persoanei decedate cand decesul a avut loc in alta tara). Transportul funerar se efectueaza doar cu autovehicule funerare specializate, dotate inclusiv cu camera de refrigerare.

Serviciile funerare complete trebuie sa mai includa si: consultanta funerara, obtinerea de autorizatii si si certificate, imbalsamare, toaletare/impachetare, cosmetica funerara, camera de ingrijiri mortuare, organizare slujba si ceremonie de inmormantare, parastas.

Funerare 24 va ofera, pe langa o gama completa de servicii funerare, si pachete funerare complete, care includ tot ceea ce este necesar din punct de vedere religios si funerar. Achizitionarea unui pachet funerar complet va poate ajuta sa economisiti bani si timp.

Pe langa transportul decedatului, agentia F24 va pune la dispozitie si microbuze din parcul auto propriu pentru transportul membrilor familiei, preotului, etc.

Un alt aspect ce diferentiaza Funerare 24 de alte firme de pompe funebre il reprezinta consultanta funerara de specialitate. Aceasta este in intregime gratuita si beneficiati de ea pe intreaga perioada, de la deces pana la sfarsitul ceremoniei de inmormantare. Asistenta funerara include si suportul moral de care puteti avea nevoie in astfel de momente. Oricand puteti apela la un agent funerar F24 pentru un sfat sau intrebare.

Oferta completa de servicii funerare, pachete complete si produse din domeniul funerar este disponibila la adresa funerare24.ro. Apelati cu incredere, chiar daca tot ce aveti nevoie este un simplu sfat din domeniul funerar!