(P) IKEA a donat 15 camioane de echipamente de protecție medicală către spitale, ONG-uri și instituții de asistență socială din România

Grupul Inter IKEA a realizat o donație de 425.000 de halate și alte echipamente de protecție medicală, transportate cu ajutorul a cincisprezece camioane către 124 de organizații locale, prin intermediul platformei Fă Bine!.

De asemenea, în ultimele șapte luni, peste 130 de spitale, școli, centre pentru vârstnici, ONG-uri și instituții de asistență socială, care au grijă de peste 50.000 de persoane vulnerabile din întreaga țară, au beneficiat de peste două milioane de măști, șepci, huse și halate, donate de către companie.

În plus, și alte companii private precum Fan Courier și EVW Logistics s-au alăturat acestui demers și au oferit resurse și suport pentru transport, în timp ce Favorit Business și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Sector 4 au ajutat la depozitarea donațiilor.

„Împreună cu furnizorii și partenerii noștri de afaceri, ne-am unit forțele pentru a sprijini acolo unde este nevoie cu echipamente medicale și de protecție, pentru limitarea răspândirii COVID-19. IKEA își propune să îmbunătățească viața a milioane de oameni din întreaga lume, asumându-și în acest sens angajamentul de a fi alături de cât mai mulți oameni, în societățile în care activează. Ne bucurăm că prin această donație putem contribui la ajutarea comunităților vulnerabile din România.”, declară Jarek Kowalski, Managing Director, IKEA Purchasing Services Romania.

Administrarea donației și coordonarea distribuției acesteia către beneficiari a fost realizată prin intermediul platformei Fă Bine!.

„Pentru Fă Bine!, coordonarea acestei acțiuni a reprezentat o mare responsabilitate. Sunt foarte mulțumită de felul în care am reușit să gestionăm întregul proiect, de la oameni, situații neprevăzute, până la nevoi diverse. După tot ce s-a întâmplat în aceste luni, am o mare recunoștință pentru toți cei cu care am colaborat - persoane responsabile din diferite departamente IKEA, organizații beneficiare, companii de transport, voluntari, comisari vamali, prieteni care au răspuns solicitărilor noastre de ajutor. Putem spune că, într-adevăr, România este un loc în care împreună putem construi o lume mai bună.", a completat Maria Duduman, fondatoarea platformei Fă Bine!.

De la începutul crizei sanitare, IKEA a realizat diverse donații în România, pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili sau grav afectați de pandemia de coronavirus.