Parc de peste patru hectare, în cartierul bucureștean Vitan

Consiliul General al Municipiului București are pe ordinea de zi a ședinței din 2 iunie trecerea terenului de 41.910 metri pătrați din Calea Vitan 154-158 din administrarea Consiliului Local Sector 3 în administrarea ALPAB, în vederea amenajării unui nou parc.

„Consiliul General al Municipiului București va face, în ședința din 2 iunie, primul pas pentru crearea Parcului Vitan, la capătul a mai bine de doi ani de eforturi ale consilierilor USR PLUS. Primul proiect privind realizarea Parcului Vitan a fost semnat în 2019 de consilierii generali Bogdan Stroe și Ana Ciceală, al doilea, în decembrie 2020, de către Ana Ciceală”, transmite USR PLUS.

Potrivit sursei citate, noul parc va crea patru hectare de spațiu verde în Sectorul 3.

„Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General din 2 iunie prevede trecerea terenului de 41.910 metri pătrați din Calea Vitan 154-158 din administrarea Consiliului Local Sector 3 în administrarea ALPAB, în vederea amenajării unui nou parc”, potrivit comunicatului.

Încă din aprilie 2019, consilierii generali Bogdan Stroe și Ana Ciceală au depus un proiect privind înființarea Parcului Vitan ca reacție la propunerea Primăriei Sector 3 de a construi pe același teren un complex de blocuri de 11 etaje. Proiectul consilierilor USR PLUS prevedea:

- realizarea unui parc verde pe raza Sectorului 3 Bucureşti, pe terenul în suprafaţă de 41.910 mp, situat în Calea Vitan nr. 154 – 158, Bucureşti;

– amenajarea parcului astfel încât să îndeplinească funcționalitățile de bază ale unui parc dintr-o metropolă europeană: loc de joacă pentru copii, perimetru de alergat, zonă de promenadă pentru cetățeni;

– proiectul să fie declarat de interes public și terenul să nu fie tratat ca zonă construibilă.

„Apoi, pe 27 august 2019, în urma mobilizării exemplare a 780 de cetățeni locuitori ai cartierului, consilierii USR PLUS au depus la primărie petiția cu tot atâtea semnături originale prin care se cerea amenajarea acestui parc și oprirea derulării proiectului imobiliar propus de primarul Robert Negoiță. În ianuarie 2019, prin PUZ Sector 3 se modificase astfel încât terenul trecea din zonare V1a (parcuri și grădini publice etc) în zonare M2 (posibilitate de construire P+14 etaje), dar, ulterior, prin decizia Curții de Apel (reclamant Tudor Valentin) și, apoi, prin hotărâre de Consiliu General (ianuarie 2021),

terenul a revenit la zonarea din Planul Urbanistic General, V1a”, arată USR PLUS.

Ana Ciceală a semnat și a redepus, pe 18 decembrie 2020, proiectul de hotărâre privind înființarea Parcului Vitan.

„După doi ani de luptă, demarăm procedurile pentru înființarea unui nou parc pe Calea Vitan 154-158. Vreau să le mulțumesc locuitorilor din Vitan și colegilor consilieri USR PLUS și PNL pentru susținerea acestui proiect. Rezidenții cartierului Vitan au nevoie urgentă de acest nou plămân verde, loc de recreere și sursă de sănătate. Drept cetățean al Sectorului 3, am văzut cum în ultimii ani spațiile verzi au fost distruse sistematic prin asfaltări succesive, prin borduriade periodice, prin fragmentarea micilor grădini din jurul blocurilor. Am simțit, ca fiecare dintre voi, cum calitatea aerului se deteriorează de la an la an. Pădurile urbane sunt parte din soluțiile marilor metropole europene pentru combaterea poluării și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor lor”, declară Ciceală.

(sursa: Mediafax)