Totul despre canonizarea părintelui Paisie Olaru de la Sihăstria. „Am simțit chemarea prin puterea rugăciunii lor și a cuvintelor duhovnicești pe care le-am ascultat”

Născut în comuna Lunca, județul Botoșani, Paisie Olaru a devenit unul dintre cei mai venerați duhovnici ai Moldovei. Cu o viață dedicată ascultării și rugăciunii, el a atras mulți căutători de pace spirituală și alinare. Pelerinii care călcau pragul mănăstirii găseau mereu la el un sfătuitor înțelept și o sursă de mângâiere pentru suflet.

Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei București, PS. Timotei Prahoveanul, îl descrie pe Părintele Paisie ca fiind unul dintre cei mai mari călugări ai Bisericii Ortodoxe Române din ultimele două veacuri, comparabil cu Sfântul Calinic. Părintele Paisie a petrecut mare parte din viața sa în rugăciune și meditație, inspirând și îndrumând mii de credincioși către căile vieții duhovnicești.

În ciuda vârstei înaintate, Părintele Paisie a continuat să fie un sprijin și o sursă de învățătură pentru cei din jurul său. Prietenia sa strânsă cu părintele Cleopa a fost una dintre cele mai notabile relații spirituale, bazată pe devotament și credință.

"Se urcă până la părintele Cleopa, venea înapoi...toată ziua citea o Psaltire, toți psalmii. Era aici o persoană care îngrijea de biserica și îi zicea: hai părinte și mănâncă ceva și i-au adus mâncare. S-a dus în chilie să guste și când s-a dus și s-a întors din chilie...mai avea niște rugăciuni de citit", declară Ierodiaconul Teodosie, Mănăstirea Sihăstria.

Cu o încredere profundă în Dumnezeu și o dragoste nemărginită pentru oameni, Părintele Paisie Olaru a părăsit această lume la vârsta de 94 de ani, lăsând în urmă o moștenire spirituală impresionantă.

"Ne-au insuflat duhovnicește, au făcut să căutăm veșnicia și așa am renunțat la cele ale lumii acesteia, am simțit chemarea prin puterea rugăciunii lor și a cuvintelor duhovnicești pe care le-am ascultat. Așa am ajuns mulți dintre tinerii acestei mănăstiri să le urmăm viață călugărească", spune Ierodiaconul Sofian, Mănăstirea Sihăstria.

Cei care veneau la Paisie Duhovnicul cu greu se mai puteau dezlipi de bătrân. Părintele Paisie a avut o prietenie sfântă cu părintele Cleopa.

"Doamne binecuvântează făgăduința noastră că să fim amândoi împreună, şi în veacul acesta şi în cel ce o să fie. De voi muri eu întâi, să fie el la capul meu, iar de o muri el întâi, să fiu eu la capul lui!"

Canonizarea sa, așteptată cu nerăbdare de mulți credincioși, va marca un moment deosebit în istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei, potrivit Antena 3 CNN.