x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Președintele Israelului, Isaac Herzog, se va adresa plenului reunit al Parlamentului

Președintele Israelului, Isaac Herzog, se va adresa plenului reunit al Parlamentului

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   17:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Președintele Israelului, Isaac Herzog, se va adresa plenului reunit al Parlamentului
Hepta/Liderul israelian Isaac Herzog vine în fața senatorilor și deputaților români

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, 29 iunie, într-o ședință comună în cadrul căreia președintele Israelului, Isaac Herzog, va adresa un mesaj parlamentarilor români. Ședința are loc în contextul vizitei de stat a președintelui de la Ierusalim în România, în perioada 28-29 iunie.

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat organizarea unei ședințe comune a Parlamentului dedicată transmiterii mesajului președintelui Statului Israel, Isaac Herzog.

Ședința se va desfășura luni, 29 iunie, de la ora 17:00, în contextul vizitei oficiale pe care șeful statului israelian o va efectua în România în perioada 28-29 iunie.

„Vor fi invitați la şedința comună şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei şi Republicii Moldova cu reşedinţa la Bucureşti. De asemenea, la această şedinţă vor participa şi invitaţi ai ambasadei Statului Israel la Bucureşti”, se mai arată în memorandumul adoptat de Birourile Permanente.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: parlament Israel Isaac Herzog
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri