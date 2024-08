Situații halucinante cu pensiile românilor: Decizii de recalculare, oprite de la distribuire

„În data de 16 august poștașul de la Oficiul Poștal 63 București a venit și ne-a adus deciziile de pensie, la ambii soți, și mie și soțului meu. La câteva ore s-a reîntors și a retras plicul în care se afla decizia de pensionare a soțului meu, Toma Dumitru, pe motiv că la oficiu a venit o dispoziție să se retragă anumite plicuri în care existau aceste decizii de pensionare. Asta a fost vineri.

Am mers luni la Casa de Pensii Sector 1, unde domnul șef al Casei de Pensii Sector 1 a spus că el nu știe absolut nimic de această situație. Să se retragă de la destinatari plicurile cu decizii. Am plecat.

Am întrebat încă o dată la Poștă, mi s-a spus că asta e dispoziția, să le retragă. Asta e zic, dar vă rog frumos să eliberați o adeverință din care să rezulte că acest plic a fost retras cu decizie. Mi s-a spus că nu poate să-mi dea așa ceva. Am au mai trecut câteva zile. Astăzi am fost din nou la Casa de Pensii în Sectorul 1. Mi s-a spus același lucru, că nu se cunoaște absolut nimic de faptul că se retrag aceste plicuri. Nu mi s-a primit niciun fel de cerere-reclamație la ghișeu.

Deci nimeni nu știe să spună de ce s-a cerut această decizie de recalculare. Pensia (n.r. a soţului) era crescută, deci era ok, era normală. Soțul meu a lucrat 61 de ani, este inginer de meserie", a spus Maria Toma, la Antena 3 CNN.

Șeful Poștei Române spune că nu știe de ce nu au mai ajuns deciziile de recalculare la pensionari

Șeful Poștei Române, Valentin Ștefan, a oferit explicații luni, în direct în emisiune Decisiv de la Antena 3 CNN, cu privire la deciziile de recalculare retrase de la pensionarii din Alba, spunând că este „o cutumă a încrederii între salariații companiei și dânșii”, dar și despre solicitările de sistare a distribuirii mai multor decizii de recalculare, venite de la Casele de Pensii.

„Situația este relativ simplă. Într-adevăr, a existat acea situație în care doi salariați au luat de la câteva persoane, știu că s-a vehiculat cifra 17 în spațiul public, în realitate noi nu am reușit să identificăm mai mult de 10 persoane care au înmânat aceste decizii, iar explicația salariaților a fost că au vrut să-i ajute pe acești pensionari să nu mai meargă ei la Casa de Pensii, ci să le ducă poștașul. E o cutumă a încrederii între salariații companiei și dânșii”, a spus directorul Poștei Române, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă s-a greșit ceva în redactarea acelor decizii de recalculare, Valentin Ștefan a răspuns: „Asta nu pot să vă spun pentru că noi, sau eu, nu am urmărit acest aspect. În schimb, într-adevăr există aceste situații în care Casele de Pensii solicită să mai oprim de la distribuire anumite decizii”.

Directorul Poștei Române susține că aceste solicitări de oprire a distribuirii anumitor decizii de recalculare a pensiilor au venit din partea mai multor Case de Pensii din România, nu doar din județul Alba.

„Nu am centralizat aceste cifre, nu știu să vă spun câte sunt nici ca număr de decizii, nici ca număr de județe”, a spus acesta.

Valentin Ștefan a spus că, deși Casele de Pensii au făcut aceste solicitări de sistare a distribuirii unor decizii de recalculare a pensiilor, nu au dat și explicații cu privire la motivul solicitărilor lor.

„Pur și simplu ne spun: următoarele decizii opriți-le de la distribuire. Ceea ce noi facem. Nu intrăm în subiectul acesta”, a mai explicat directorul Poștei Române.