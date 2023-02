Poliţia Capitalei: Percheziţii la persoane bănuite că ar fi falsificat procesul verbal de recepţie pentru un bloc de locuinţe

Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pun în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară, la sediul unei instituţii publice, precum şi la sediile unor persoane fizice şi juridice, în Capitală, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals.



În fapt, spune sursa citată, persoanele bănuite ar fi întocmit în fals un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor aferente unui imobil, având destinaţia de locuinţe colective.



Vor fi puse în aplicare 12 mandate de aducere, urmând ca persoanele în cauză să fie conduse la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5, în vederea dispunerii măsurilor legale, menţionează Poliţia Capitalei.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în declaraţii, fals intelectual şi uz de fals.