CE propune introducerea unui permis de conducere digital valabil în întreaga UE

Anul trecut, peste 20 000 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE, iar majoritatea victimelor au fost pietoni, bicicliști și utilizatori de scutere și motociclete.

Conform unui comunicat al CE, noile norme propuse vor îmbunătăți siguranța pentru toți participanții la trafic și vor ajuta UE să își realizeze „Viziunea zero” – fără decese pe drumurile din UE până în 2050. Ele vor pregăti mai bine conducătorii auto pentru vehiculele cu emisii zero și pentru conducerea pe drumurile urbane, alături de un număr tot mai mare de biciclete și vehicule cu două roți, precum și de pietoni.

Propunerea privind permisele de conducere modifică legislația UE existentă și se inspiră din cele mai bune practici deja în vigoare în mai multe state membre.

Astfel, se propune o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto începători după trecerea testului și o normă de toleranță zero pentru conducerea sub influența alcoolului. Acest lucru este esențial deoarece, chiar dacă șoferii tineri reprezintă doar 8 % din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani.

De asemenea, se oferă posibilitatea tinerilor de a-și susține testul și de a începe conducerea acompaniată de autoturisme și camioane începând cu vârsta de 17 ani, pentru a dobândi experiență de conducere auto.

Ce propune adaptarea formării și testării conducătorilor auto pentru o mai bună pregătire a acestora cu privire la prezența utilizatorilor vulnerabili pe șosea, dar și o evaluare mai bine direcționată a aptitudinii din punct de vedere medical, luând în considerare progresele înregistrate în tratamentul medical pentru boli precum diabetul.

Pentru a simplifica recunoașterea permiselor de conducere între statele membre, Comisia propune introducerea unui permis de conducere digital, în premieră mondială. Înlocuirea, reînnoirea sau preschimbarea unui permis de conducere vor fi mult mai ușoare, deoarece toate procedurile vor fi online. În aceeași ordine de idei, pentru cetățenii din țări din afara UE cu standarde comparabile de siguranță rutieră va fi mai ușor să își schimbe permisul de conducere cu unul UE.

„Normele de testare actualizate vor ține seama de tranziția către vehicule cu emisii zero. Acestea vor evalua, de exemplu, cunoștințele și competențele legate de sistemele avansate de asistență la conducere și de alte tehnologii automatizate. Șoferii începători vor fi, de asemenea, informați cu privire la modul în care stilul lor de conducere are un impact asupra emisiilor lor – de exemplu, momentul schimbării treptelor de viteză. În cele din urmă, masa permisă a unui vehicul din categoria B va fi ajustată pentru vehiculele alimentate cu combustibili alternativi, deoarece vehiculele cu emisii zero care funcționează pe bază de baterii pot fi mai grele”, arată Comisia.

Aceasta arată că normele actuale ale UE privind asigurarea respectării normelor la nivel transfrontalier au contribuit la asigurarea faptului că persoanele nerezidente care săvârșesc contravenții rutiere nu rămân anonime. Cu toate acestea, în 2019, aproximativ 40 % din infracțiunile transfrontaliere au rămas nepedepsite, fie pentru că autorul infracțiunii nu a fost identificat, fie pentru că plata nu a fost executată.

Noile propuneri urmăresc să abordeze acest aspect permițând autorităților de aplicare a legii să aibă acces la registrele naționale ale permiselor de conducere.

De asemenea, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare al infracțiunilor rutiere la: nemenținerea unei distanțe suficiente în raport cu vehiculul din față, depășirea periculoasă, parcarea periculoasă, traversarea uneia sau mai multor linii albe continue, conducerea pe sens interzis, nerespectarea normelor privind utilizarea coridoarelor de urgență, utilizarea unui vehicul supraîncărcat.

„Aceste adăugiri vor contribui la reducerea impunității pentru astfel de infracțiuni și vor îmbunătăți capacitatea statelor membre de a sancționa contravenienții din alte state membre. Aceasta va asigura, de asemenea, tratamentul egal al contravenienților rezidenți și nerezidenți”, se arată în comunicatul CE.

Pentru a preveni impunitatea în rândul persoanelor care săvârșesc infracțiuni rutiere, se va institui un nou sistem, care va permite o interdicție de a conduce autovehicule la nivelul UE atunci când un stat membru decide să decadă din drepturi un conducător auto din cauza unei infracțiuni comise pe teritoriul său.

Propunerea se referă la infracțiuni rutiere grave, cum ar fi excesul de viteză, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și cauzarea de decese sau vătămări corporale grave ca urmare a oricărei încălcări a normelor de circulație.

Propunerile urmează să fie examinate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

(sursa: Mediafax)