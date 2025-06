EUROPAfest 2025: Asigura-ti biletul pentru cel mai asteptat festival de jazz

Nu lipsesc concertele explozive si serile relaxante in compania artistilor cu backgrounduri diferite. Festivalul debuteaza pe 4 iulie cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace, iar pe 12 iulie e Gala EUROPAfest 32. Ambele evenimente au loc in eleganta Sala Auditorium a Palatului Regal / Muzeul National de Arta al Romaniei.

Pe parcursul celor 10 zile, Bucurestiul devine Capitala muzicii bune, gazduind peste 100 de artisti internationali din 20 de tari, atat din state europene cu renume in jazz, precum Italia, Polonia, Israel, Norvegia, cat si din SUA, Japonia, Australia, Indonezia. Publicul se va bucura de un maraton muzical - Summertime Jazz, It’s Jazz Time, Norwegian Jazz Night, Jazz a Perfect Day, Japanese Jazz Night – sunt doar cateva dintre evenimentele din agenda. Fiecare concert este o explozie de bucurie care conecteaza audienta din Romania cu noile tendinte ale scenei muzicale internationale.

In perioada 4-13 iulie fa-ţi loc in agenda pentru EUROPAfest 32! Festivalul aduce in prim-plan concerte, jam sessions, workshopuri, caffe festival si intalniri memorabile cu artisti din 20 de tari. Biletele au fost puse in vanzare cu preţuri intre 95 şi 125 de lei, in funcţie de eveniment si categoria aleasa. Sunt disponibile si abonamente pentru intregul festival, pe iabilet.ro şi in reţeaua magazinelor Flanco.

Festivalul EUROPAfest este marca inregistrata de peste un deceniu, protejata si gestionata de agentia de proprietate intelectuala Weizmann & Partners, care asigura monitorizarea continua si administrarea drepturilor de autor asociate evenimentului.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Dupa 32 de editii, EUROPAfest este mai relevant ca oricand. Intr-o perioada in care Romania regaseste speranta si echilibrul, noi celebram unitatea prin muzica. Deschidem aceasta editie cu un concert emblematic, care reuneste voci si ritmuri din toate colturile lumii – un manifest sonor al diversitatii si dialogului. Am pastrat preturile accesibile pentru ca muzica sa ramana un loc deschis tuturor: tineri, seniori, cunoscatori sau pur si simplu curiosi. Ii invit pe toti sa vina la Opening Gala Concert si sa-si inceapa weekendul intr-o atmosfera vibranta, imposibil de redat in cuvinte – trebuie traita live. Iar celor care vor mai mult decat o seara magica, le spun: ramaneti cu noi si in celelalte seri! Veti descoperi artisti extraordinari, stiluri diverse si emotii autentice, intr-un festival care aduce impreuna tot ce e mai bun din jazzul international.”

Din anul 2005 EUROPAfest se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta si al Altetei Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 este recunoscut ca EFFE – Europe’s Finest Festivals. In 2025, dl. Luigi Gageos a fost decorat, in numele festivalului, cu Medalia „Custodele Coroanei romane” in cadrul unei ceremonii oficiale la Castelul Peles.

EUROPAfest este proiect cultural co-finantat de Ministerul Culturii.

