Peste 800 de permise de conducere reţinute în 24 de ore

Conform Poliţiei Române, pentru alte nereguli constatate, poliţiştii au aplicat 11.211 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.095.324 de lei.



"La data de 29 octombrie, poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 426 de acţiuni şi au intervenit la 3.427 de evenimente, dintre care 2.953 au fost sesizate de cetăţeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 22 de persoane urmărite naţional sau internaţional, faţă de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 57 de măsuri preventive", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).



Poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 215 infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 810 permise de conducere, dintre care 351 pentru viteză, 120 pentru alcool şi 31 pentru droguri.



De asemenea, au fost retrase 371 de certificate de înmatriculare.



Duminică, în cadrul acţiunii "Blocada", 4.798 poliţişti şi jandarmi au acţionat, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea traficului şi consumului de droguri, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.



Au fost organizate peste 470 de filtre în cadrul activităţilor desfăşurate, fiind verificate 9.711 autovehicule şi legitimate 14.586 de persoane.



"Acţiunile pentru prevenirea accidentelor de circulaţie şi creşterea siguranţei în trafic au continuat, fiind efectuate 5.050 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 184 cu aparatul din dotare, pentru depistarea conducătorilor aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive", arată sursa citată.



În cadrul "Blocada", poliţiştii au fost constatat 56 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dintre care 28 de conducere sub influenţa alcoolului şi 13 de conducere sub influenţa drogurilor. Au fost reţinute 400 de permise de conducere, dintre care 53 pentru alcool şi 196 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 179 de certificate de înmatriculare.