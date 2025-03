Piedone a descins la Timișoara: Zeci de restaurante, fast-food-uri, brutării și patiserii au fost amendate

Potrivit ANPC, comisarii CJPC Timiș au efectuat 24 acțiuni de control la operatorii economici prestatori de servicii de alimentație publică (restaurante, fast-food, brutării, patiserii, etc,) ce își desfășoară activitatea în Timișoara.

În urma controalelor au fost aplicate 34 sancțiuni contravenționale, 9 avertismente și 25 amenzi în sumă de 168.000 lei. Totodată, a fost dispusă măsura de oprire definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman pentru produse alimentare în cuantum de peste 15.500 lei.

Au fost dispuse 14 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor, precum și propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte.

Operatorii economici verificați își pot relua activitatea numai după remedierea tuturor deficientelor constatate și consemnate în documentele de control.

Conform ANPC, comisarii au descoperit următoarele

„1. Patiseria Genti Pan - utilajele și camera de dospire neigienizate corespunzător. Petru abaterea constatata operatorul economic a fost sancționat cu o amenda de 4.000 lei și a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciilor.

2. Rems Partners – cafenea – specialități cafea diverse arome expuse în vederea comercializării, identificate la temperatura de 25 grade C, deși producătorul indica pe ambalaj ca și temperatură de păstrare maxim 20 grade C; produse de cofetărie cu conținut de fistic, alune, fără a fi evidențiați ca alergeni. Sancțiuni: un avertisment și o amenda în valoare de 3.000 lei a fost dispusa măsura de oprire definitiva la 9,5 kg produse alimentare în valoare de 1.680 lei.

3. Fast Food Falafel Complex Studențesc – sosuri păstrate la temperatura de 15 grade C, alimente depozitate în frigider de băuturi răcoritoare, recipiente deșeuri fără pedală, lipsă 4 placi rigips tavan, nu sunt evidențiați alergenii. Pentru abaterile constatate a fost aplicata o amenda de 3.000 lei și a fost dispusă măsura de oprirea definitiva de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman la produsele alimentare.

4. Romanian Food Mall Calea Sagului – sosuri păstrate la temperaturi mai mari de 8 grade C, frigider cu cheder rupt, cuțite neprofesionale. A fost aplicată o sancțiune de 8.000 lei și măsura de oprire definitiva de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman la produsele alimentare.

5. Evertogether SRL fast food Pep & Pepper – produsele alimentare de la masa rece și de la masa calda nu respecta temperaturile prescrise. A fost aplicată o sancțiune de 4.000 lei și măsura de oprire definitiva de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman la produsele alimentare care nu respecta condițiile de depozitare.

6. Squard cafe srl – cafenea - utilizează vase gradate fără verificare metrologica, din inox, pentru băuturile spirtoase puse la dispoziția consumatorilor. A fost aplicată o sancțiune de 3000 lei și măsura de oprire definitiva de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman la produsele alimentare

7. Patiseria Super Ballcan SRL - în spațiul de vânzare au fost identificate produse preparate păstrate la temperatura ambianta, pe rafturi neigienizate corespunzător, cu depuneri masive de grăsimi arse. Pereți cu mucegai și suprarenala exfoliata, polițe din pal cu canturi desprinse. Spații frigorifice cu chedere rupte, murdare. În spațiul de producție ustensile de lucru, cuptoarele cu depuneri masive de grăsimi arse. Dospitor cu pereți murdari, cu zone de rugină, malaxor cu crusta de aluat întărit. Produse finite, în tăvi cu hârtie reutilizata, tăvi neigienizate corespunzător. Pentru abaterile constate au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în sumă de 18.000 lei, măsura de oprire definitivă de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman la produse și măsura opririi temporare a prestării serviciilor.

8. Sweet Terecu SRL - abateri: sosuri păstrate la temperatura între 11-22 grade C față de 6 grade C conform specificațiilor producătorului, masa calda păstrată la temperatura de 33 grade C față de 60 grade C, informare incompleta referitoare la produs congelat și alergeni. Sancțiuni: o amenda de 3.000 lei și un avertisment și măsura de oprire definitivă de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman la produse și măsura opririi temporare a prestării serviciilor

9. Minna Delicios SRL - fast food Minna - Abateri: produse păstrate fără respectarea temperaturii recomandate de producător, agregat frigorific neigienizat, destinat băuturilor răcoritoare, raft cu canturi desprinse. Sancțiuni o amenda în valoare de 5.000 lei si oprirea definitivă și retragerea din circuitul consumului uman la produse.

10. American Restaurant System SA pizza Hut - abateri: tăvi cu depuneri masive de grăsimi și arsura, cuptor coacere pizza neigienizat corespunzător, materii prime păstrate la peste 20 de grade. Sancțiuni: o amendă în valoare de 5.000 lei și măsura de oprire temporară a prestării serviciului până la remediere.

11. Ribs Grill - Deficiente: materii păstrate fără respectarea temperaturii recomandate de producător. Produse lactate, materii prime, păstrate în vitrina frigorifica destinata băuturilor răcoritoare, cu rafturi neigienizate, cu vopsea exfoliata, fără a asigura temperatura recomandata de producător. Uleiul neschimbat, cu resturi de arsură, culoare modificata. Sancțiuni o amenda în valoare de 6.000 lei si oprirea definitivă și retragerea din circuitul consumului uman la produse respectiv măsura de oprire temporară a prestării serviciului până la remediere .

12. Patiserie Moșnița Nouă - spațiu neigienizat, nu se respecta condițiile de păstrare/ depozitare impuse de producător, se utilizează ustensile neprofesionale (degradate), dospitorul prezintă urme de rugina, mucegai pe chedere. Au fost aplicate două amenzi contravenționale în sumă de 10.000 lei, dispunându-se măsurile de oprire temporara a prestării serviciilor și oprirea definitiva si retragerea din circuitul consumului uman la produsele alimentare care nu respecta condițiile de păstrare/depozitare .

13. Izaran Kdo SRL – Student's Pub - materii prime păstrate la temperaturi mai ridicate decât recomandarea producătorului. Pentru abaterea constatată operatorul economic a fost sancționat cu amenda în valoare de 3.000 lei iar produsele au fost oprite definitiv de la comercializare.

14. Paradisul Piraților Restaurant – abateri: materii prime, depozitate în spatiile frigorifice fără elemente de identificare caracterizare necesare stabilirii conformității acestora; aparate de gătit neigienizare; hota cu depuneri de grăsime. În unitate exista un spațiu destinat copiilor, fără a fi prezent un regulament de utilizare, respectiv avertismente. Au fost aplicate două sancțiuni contravenționale o amenda în valoare de 5.000 lei, și un avertisment. A fost dispusa măsura oprirea definitiva de la comercializare 18 kg de produse alimentare și măsura opririi temporare a prestării serviciilor.

15. Hua Long Internațional Impex SRL – Restaurant Marele zid Chinezesc - abateri: spațiu de depozitare cu infiltrații și exfoliere a tavanului; unele ustensile utilizate sunt neprofesionale; paviment cu zone crăpate; țevi cu rugina; în unitate se utilizează răcitoare de băuturi în locul agregatelor frigorifice recomandate prestatorilor de servicii în domeniul alimentației publice. Sancțiuni: o amendă contravențională în valoare de 5.000 lei. Masuri: Oprirea definitivă și retragerea din circuitul consumului uman la 60 kg produse alimentare și măsura de oprire temporară a prestării serviciului până la remediere.

16. Patiseria Nisi Lumi SRL – abateri: in spațiul de depozitare și in spațiu de producție au fost identificate utilaje, rafturi, tăvi folosite în producție neigienizate cu acumulări de grăsimi arse și impurități, paviment neigienizat cu porțiuni de gresie spartă, agregate frig cu chedere deteriorate cu strat grosier de mizerie și resturi alimentare, cu rafturi ruginite, nu era achiziționat dezinfectant. Etichetele produselor expuse la comercializare nu respectau cerințele de informare, necuprinzând alergenii, gramajul. Pentru abaterile constate au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale un Avertisment și o Amenda în valoare de 15.000 lei, a fost dispusa măsura opririi definitive la 95 kg produse alimentare în valoare de 2.700 lei precum și măsura opririi temporare a prestării serviciului

17. Brutăria - patiseria Arena, spațiu de fabricare și cel de comercializare cu infiltrații, tencuiala scorojita, chiar deasupra blatului de lucru. În spațiul de producție s-au identificat zone cu depuneri de mizerie, spatiile frig neigienizate, nu era achiziționat dezinfectant. Agregate frigorifice cu chedere rupte, murdare, neigienizate. Etichetele nu respectau cerințele de informare, necuprinzând alergenii în totalitate, ingredientele nu erau toate menționate în ordine descrescătoare. Pentru abaterile constate au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale un Avertisment și o Amenda în valoare de 15.000 lei , a fost dispusa măsura opririi definitive de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman la produse alimentare în valoare de cca 3.500 lei și măsura opririi temporare a prestării serviciului.

18. Thalia Sud SRL, pizzerie. - agregate frigorifice necurățate, cu chedere rupte, neigienizate și cu depuneri masive de gheață. În spațiul în care se afla amplasata vitrina rece, cu ingrediente pentru pizza, atât pereții cât și tavanul era cu depuneri de grăsime, pe paviment în spatele vitrinei erau depuneri de resturi alimentare necurățate. Grătarele sistemului de ventilație necurățate, cu depuneri. La bucătărie: Materii prime fără data preparării, preparate culinare calde care nu erau păstrate la minim + 60 grade, preparate din carne cărora li s-a schimbat starea termica păstrate la frigider, diferite sosuri păstrate în găleți de plastic reutilizate de la materii prime, condimente păstrate în bucătărie la 28 grade în loc de loc uscat și răcoros. Peretele și tavanul din jurul hotei cu depuneri de grăsime. S-au identificat insecte vii. Meniul cu deficiență de informare, nu aveau menționate toate ingredientele, lipseau declarația nutriționale, calculul energetic și alergenii menționați în același câmp vizual cu preparatele. Pentru abaterile constate au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale un Avertisment și o Amenda în valoare de 10.000 lei, a fost dispusa măsura opririi definitive de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman la produse alimentare în valoare de cca 5.000 lei și măsura opririi temporare a prestării serviciului.

19. RBM COMPANY SRL - fast food Grill Sârbesc. S-au constatat diferențe la gramaj pentru porțiile de mititei, cevapcici și cârnăciori. Practica comercială înșelătoare în raport cu cantitatea porțiilor servite. Preparate culinare calde care nu erau păstrate la minim +60 grade. Pentru abaterile constate au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale un Avertisment și o Amenda în valoare de 10.000 lei, a fost dispusa măsura opririi definitive de la comercializare și retragere din circuitul consumului uman la produse alimentare în valoare de 2.000 lei și măsura opririi temporare a prestării serviciului.

20. NORAD TIM SRL – Pizza 2Go – au fost identificate materii prime depozitate în agregatul frigorific destinat băuturilor răcoritoare, nerespectând condițiile impuse și declarate de producător, operatorul economic a fost sancționata cu avertisment dispunându-se măsura opririi definitive la 11 kg produse alimentare în valoare de 236 lei.

21. DOLINI TIM GARDEN SRL fast food 100% original - abateri: hota, plita, gril, banda laminare neigienizate corespunzător, cu depuneri consistente de resturi alimentare, sita fripteuza si uleiul conțineau resturi alimentare, ulei nefiltrat, depuneri pe pereții interiori. Umplutura specialităților de patiserie nu conținea gramajul declarat in fisa produsului. Au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale in suma de 25.0000 lei . S-au dispus masuri de oprire temporara a prestării serviciului, măsura de oprire definitiva si retragere din circuitul consumului uman la produsele alimentare si a fost propusa măsura de încetare a practicii comerciale incorecte.

22. MLS INVEST TRADING SRL fast food Chopstix. Abateri: materii prime păstrate la temperatura ambianta contrar recomandărilor producătorului, unele lipsite de traducerea in limba romana a condițiilor de păstrare, ustensile neprofesionale, recipient colectare deșeuri din material plastic. A fost aplicat o sancțiune de 3000 le si a fost dispusa măsura de oprire definitiva si retragere din circuitul consumului uman pentru produsele alimentare

23. Universitatea Politehnica TIMISOARA - CANTINA UPT - Deficiențe: gresie sparta, lipsă, lift transport materie primă neigienizat corespunzător, prezență insectă, chederele aparatelor frigorifice rupte, rastel vase depozitare neigienizat corespunzător cu urme de rugină. Masă Calda sub 60 grade C. Gramaj produs preparat (grătar piept de pui) sub gramajul din rețetar. Pentru abaterile constatate au fost aplicate doua sancțiuni o amenda de 5000 lei și un Avertisment. A fost dispusă măsura de oprirea temporară a prestării serviciilor până la remediere și oprirea definitivă a produselor si retragere din circuitul consumului uman pentru 15 kg produse alimentare.

24. Penes Food ( Shopping City) – abateri: sosuri diverse la temperaturi de 15 - 19 grade C, la masa rece, topping fără data deschiderii, cuțite neprofesionale, cuptor de pâine cu făină arsă pe fața interioara a cuptorului – invitație.”

(sursa: Mediafax)