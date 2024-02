El este tânărul salvamontist din Sibiu ucis de avalanșă: Munții au însemnat totul pentru Pogo

Iubea muntele, adora sporturile extreme şi sfida mereu moartea schiind în locuri sălbatice.Doar 33 de ani avea ”Pogo”. Misiunea de salvare a salvamontistului pierit în timpul unei avalanșe avută loc vineri, a fost practic una imposibilă, transmite oradesibiu.ro. Chiar și așa colegii săi au sperat până în ultima clipă că manevrele de resuscitare îl vor readuce la viață. Nu a fost așa.

Cel care i-a însoțit la zeci de misiuni de salvare, nu a mai putut fi salvat.

Durerea lăsată în urmă este imensă. Cei de la Serviciul Salvamont Sibiu, au postat un mesaj care ”trădează” suferința tuturor celor care l-au cunoscut pe ”Pogo”.

” Un înger în roșu a plecat în înaltele crestelor. Muntii au însemnat totul pentru el, aici si-a găsit sfârșitul făcând ce-i plăcea. Unul dintre cei mai buni freerideri din Romania, colegul nostru și nu în ultimul rand fratele nostru. Pogo ne vei păzi din “Alaska”. Vei rămâne veșnic în amintirea noastră”, au scris cei de la Salvamont.

Trupul lui Paul Popescu a fost adus la Bâlea Cascadă și urmează să fie predat IML-ului. Potrivit specialiştilor, avalanşa a avut linie de fractură undeva la 250 m, și cale de rulare 400 m diferenţă de nivel, lungime 800m. Victima a suferit leziuni incompatibile cu viaţa din cauza impactului cu stâncile peste care a fost aruncat.

Ultimul zbor în marea albă

Potrivit observatornews.ro, la începutul anului, salvamontistul apărea într-un documentar realizat de doi schiori olandezi, ajunși la Bâlea la invitația sa. Pogo le povestea de cât de mult înseamnă munţii pentru el şi cât de mult i-au oferit fără să îi ceară nimic în schimb. Până acum. „Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni... am avut noroc”, povestea Pogo, potrivit Turnul Sfatului.