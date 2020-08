Poliția animalelor - „chemată prin 112, ca un SMURD”

Poliția Animalelor, anunțată triumfal chiar în prag de alegeri, este cerută de ani de zile de iubitorii de animale din România, care au bătut la ușa tuturor guvernelor din ultimii 30 de ani. Activiștii au stat toată vara cu ochii pe Marcel Vela, după ce ministrul a promis, în luna iunie, că va înființa această structură până în septembrie. Oamenii îl luaseră cu asalt pe Facebook, cu mesaje care îi aminteau că se apropie septembrie și nu se vede nicio mișcare. Direct implicat în organizarea alegerilor, ministrul de interne a găsit și momentul potrivit pentru a demonstra că se ține de cuvânt: cu trei zile înainte de startul oficial al campaniei. Manevră electorală sau nu, măsura este bine-venită într-o țară în care s-au înmulțit atrocitățile la adresa câinilor și pisicilor, caii sunt maltratați, iar urșii, împușcați în fața turiștilor sau lăsați să zacă în mijlocul drumului cu orele după ce au fost loviți de mașini. Cei care îl somau pe ministru să se țină de cuvânt au sărit imediat să îl ajute cu sugestii pentru a face o ordonanță cât mai eficientă. Pagina lui Marcel Vela s-a umplut de propuneri care pot completa atribuțiile noii structuri din Poliție.

Propuneri primite de Marcel Vela pe Facebook pentru îmbunătățirea legislației:

• Înăsprirea pedepselor pentru cei care schingiuiesc animale

• Închisoare, chiar și pentru minorii care ucid animale

• Înființarea unei baze de date cu cei care maltratează animale

• Un recensământ al animalelor din gospodării

• Pedepsirea mai aspră a abandonării puilor de câine și pisică

• Înființarea unui număr unic de telefon pentru sesizări

• Verificarea adăposturilor de stat și private, pentru a vedea în ce condiții sunt îngrijiți câinii acolo

• Să fie oprite eutanasierile în adăposturi

• Să fie dați afară hingherii și să fie angajați iubitori de animale la adăposturi

• Să se verifice temeinic pe ce s-au cheltuit banii în adăposturile publice

• Să fie abrogată “legea Ionuț”, din cauza căreia au fost uciși mii de câini

• Pedepsirea samsarilor care înmulțesc și vând ilegal animale de rasă, fără acte

• Măsuri ferme pentru ca banii destinați animalelor să ajungă cu adevărat la animale

• Sterilizarea și microciparea tuturor animalelor

• Campanii de sterilizare în masă

• Reînființarea școlilor de corecție pentru copiii care maltratează animale

• Verificarea celor care dețin rase agresive și își plimbă câinii fără botniță

• Veterinarii să fie obligați să sterilizeze animale la prețuri mai mici

• Doritorii de animale de companie să fie supuși unor teste psihologice

• În cadrul Poliției Animalelor, să fie selectați doar iubitori de animale

Procuror braconier, în dosare cu patrupede

Marius Marinescu, președintele Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului, face apel la oamenii politici să nu folosească Poliția Animalelor ca vector electoral: „Proiectul de ordonanță are foarte multe lipsuri. Totuși, trăim un al doilea moment istoric pentru iubitorii de animale din România. Primul a fost când s-a adoptat legea de protecție animalelor, cunoscută și ca Legea Marinescu, prin care am introdus sancțiuni penale pentru ucidere cu intenție și cruzimi asupra animalelor, traume fizice și psihice. În Marea Britanie, legea de protecție a animalelor datează din 1882, la noi - abia din 2008. Am întâlnit polițiști care nici nu știau că există lege de protecție a animalelor. Am ajuns să facem plângeri penale și dosarul să fie preluat de un procuror care bracona prin Arad, găsit în mașină cu căprioare braconate”.

Jurnalul: Ce atribuții ar trebui să aibă Poliția Animalelor?

Marius Marinescu: Să acționeze ca un SMURD, să salveze animalele aflate în suferință, împreună cu medici veterinari, să le ducă în adăposturi. E nevoie de o structură specializată, cum e Poliția din SUA. Intervine și pentru salvarea animalelor, dar pătrunde și în locuințe, îi reține pe cei vinovați, îi duce în fața instanței și îi condamnă a doua zi. Să nu fie încadrați în noua structură polițiști care nu înțeleg ce înseamnă rele tratamente, altfel nu au cum să facă o anchetă temeinică. Cei care sesisează cruzimi asupra animalelor ar trebui să aibă posibilitatea de a suna la 112 și de acolo să fie dirijați către Poliția Animalelor, care să funcționeze și să intervină 24 de ore din 24. Toate amenzile date de Poliția Animalelor să fie folosite pentru dotarea acestei structuri și a adăposturilor. Adăposturile să fie dotate cu aparatură pentru salvare, dar și cu specialiști. Să fie introdusă în ordonanță obligativitatea ca Poliția Animalelor să întreprindă acțiuni de salvare și anchetare a vinovaților în colaborare cu ONG-urile specializate, pentru că ele au expertiză și pot fi martori în procesele penale. Medicii care însoțesc polițiștii să nu fie transferați de la ANSVSA, ar trebui să fie încadrați prin concurs și să fie iubitori de animale. Avem o experiență tristă cu ANSVSA. FePam a semnat în 2011 cu USL un protocol pentru înființarea Poliției Animalelor, am propus să fie în subordinea Ministerului de Interne, dar s-a înființat în cadrul ANSVSA și nu a funcționat niciodată. De câte ori au fost tragedii, nu au luat niciun fel de măsură de prevenție. Nu poți merge mai departe cu oameni care nu și-au făcut datoria. Obligatoriu, trebuie înființate și rezervații pentru animalele sălbatice salvate, cum e cea de la Zărnești, măcar pe zonele istorice. Adăposturile de animale din cadrul UAT-urilor să fie adaptate și pentru animale mari, acum le fac doar pentru câini. În afară de cruzimea asupra animalelor și ucidere cu intenție, noua structură să ancheteze și traficul de câini, pisici și alte animale. Să ancheteze și traficul de trofee, blănuri și carne de animale sălbatice. Să ancheteze braconierii și vânătorii care încalcă legea, să sancționeze administratorii fondurilor de vânătoare care nu pun hrană în pădure animalelor sălbatice. Asta se încadrează în lege la rele tratamente. Să îi sancționeze pe cei care dau hotărâri aberante de consiliu prin care nu ai voie să hrănești porumbeii sau animalele fără stăpân. Autoritatea locală, fiind proprietara animalelor de pe domeniul public, ar trebui să stabilească niște locuri speciale pentru hrănirea acestora. Să ancheteze demnitarii din Ministerul Mediului care dau avize pe bandă rulantă să fie împușcați urșii, deși sunt specie protejată. Directiva europeană privind protejarea ursului spune foarte clar că trebuie luate toate măsurile pentru a salva ursul. Când un urs coboară într-o localitate, ministrul Mediului, prin aparatul lui, trebuie să oblige administratorii fondurilor de vânătoare din zona respectivă să le asigure hrană. Dacă s-ar întâmpla asta, urșii nu ar mai coborî aproape de oameni. Nu l-am auzit pe ministrul Mediului să amenajeze o rezervație, cum ar fi normal. Există în România o singură rezervație pentru animale sălbatice, dar e privată, cea de la Zărnești. Ministerul a dat aviz să fie împușcat un pui de urs, Guleratul, în Predeal, un exemplar de o frumusețe rară, deși adăpostul de la Zărnești ceruse să preia acel urs. În Miercurea Ciuc, a fost împușcat un urs pentru că a intrat într-o școală. Dacă i se punea mâncare în pădure, nu se ducea acolo. Se vede că nici ministrul Transporturilor nu este iubitor de animale, nu-i pasă, fiindcă altfel ar fi dat ordin să se construiască, după modelul occidental, subtraversări, garduri de protecție, acolo unde drumurile întrerup habitatele. Animalele sălbatice pun în pericol fără voia lor viața participanților la trafic. Se ajunge la accidente teribile, după cum s-a văzut în Harghita, cazul ursului care a zăcut aproape 24 de ore, nefiind nicio autoritate care să vină să îl salveze. Dacă am fi avut o Poliție a animalelor, altfel ar fi stat lucrurile.

Cum va funcționa noua structură (proiectul lui Vela)

Proiectul are ca scop stabilirea unui mecanism prin care polițiștii pot constata că un animal se află într-o situație de pericol și emit un ordin de plasare a acestuia într-un adăpost.

Situații de pericol: rănirea sau schingiuirea animalelor, organizarea de lupte cu animale, practicarea tirului pe animale, folosirea de animale pentru dresajul altor animalelor agresive sau alte rele tratamente asupra animalelor.

Polițiștii vor avea dreptul să intre într-o locuință/spațiu, fără acordul proprietarului, dacă au informații că în acel loc se află un animal în pericol.

Intervenția polițiștilor poate fi înregistrată fără consimțământul persoanelor care dețin animalul.

Adăpostirea animalelor salvate revine în sarcina Consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București.

Timp de 180 de zile, MAI, Poliția Română și ANSVSA vor desfășura activități de informare a populației în legătură cu noile prevederi.

Peste 3 milioane de câini cu stăpân

Comunitatea iubitorilor de animale din România este una deloc de neglijat, numără cel puțin 6 milioane de persoane. În acest moment, sunt înregistrați peste 3.200.000 de câini cu stăpân. La fel de mare este și numărul celor care cresc pisici. Pe lângă aceștia, mai sunt destui români care au câini și pisici, dar nu le înregistrează, cel mai probabil pentru a evita cheltuielile suplimentare. Pentru a înregistra un animal, stăpânul trebuie să meargă la un cabinet veterinar, unde îl deparazitează, îl sterilizează și apoi i se montează un microcip sub piele, cu un număr de înregistare. Microcipurile sunt înregistrate în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân, la Colegiul Medicilor Veterinari. Vaccinul antirabic se face gratuit, se decontează de către stat cabinetelor veterinare, dar sterilizarea, deparazitarea și montarea cipului costă. Iubitorii de animale fac și un serviciu statului, aduc economii la bugetul autorităților locale - atrage atenția fostul senator Marius Marinescu. „Oamenii cu suflet bun adună animalele de pe domeniul public, câini, pisici, și le îngrijesc pe banii lor. Scutesc astfel de cheltuială consiliile locale, care, conform legii, au în proprietate și responsabilitate toate animalele abandonate pe domeniul public”, spune Marinescu.

80%, criminali

Toate țările civilizate au Poliția Animalelor. Chiar și Rusia a înființat anul trecut o asemenea structură. Agresorii de animale au vârste din ce în ce mai fragede, iar imaginile odioase care circulă în mediul online și în mass media cu pisici și căței torturați sau uciși fără milă reprezintă doar o parte din câte se întâmplă, de fapt. Psihologii atrag atenția că astfel de scene teribile produc o suferință uriașă oamenilor sensibili și, mai ales, copiilor. Experții FBI care studiază profilul psihologic al criminalilor periculoși au ajuns la concluzia că peste 80% dintre asasini au chinuit animale în copilărie. FBI chiar are din 2016 un registru cu toți cei care au maltratat animale, pentru că sunt potențiali criminali.

IDEE

Apelul ONG-urilor: Completați ordonanța cu prevederile esențiale! Nu vrem ca Poliția Animalelor să devină un eșec înainte de a se înființa!