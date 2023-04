Șocant: Șef din Poliția Locală Iași, reținut pentru violarea unei fetițe de 11 ani

Potrivit Antena 3 CNN, presa din județ relatează că este vorba despre Tiberiu Mihail Cebotaru, șef al Serviciului Poliție Călare.

Plângerea pe numele său a fost înregistrată în data de 29 martie 2023, dar se referă la fapte petrecute în toamna anului trecut.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, "din conținutul plângerii, a reieșit posibilitatea săvârșirii mai multor fapte de natură penală, motiv pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunilor de viol în formă continuată, agresiune sexuală în formă continuată, înșelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii".

Ce i-a făcut polițistul fetiței?

"La data de 25.04.2023, o persoană de gen masculin a dobândit calitatea de suspect, sub aspectul comiterii infracțiunilor anterior menționate, constând, în esență, în următoarele: în perioada septembrie-octombrie 2022, persoana de gen masculin, instructor de echitație, profitând de rolul său de antrenor și de vulnerabilitatea persoanei vătămate minore, în vârstă de 11 ani, prin constrângere psihică și fizică (amenințare cu un cuțit) în timpul cursurilor, ar fi supus-o la trei raporturi sexuale, în trei împrejurări diferite.

Anterior, în perioada ianuarie 2021 – mai 2022, cu ocazia cursurilor de echitație desfășurate, aceeași persoană, profitând de autoritatea sa și de vulnerabilitatea aceleiași persoane vătămate minore, ar fi supus-o pe aceasta la acte de natură sexuală, prin constrângere psihică, atingând-o în zonele intime în timpul cursurilor. Totodată, acesta ar fi oferit cursuri de echitație, deși nu deținea niciun fel de autorizație în acest sens", se spune în comunicatul autorităților.

Pe lângă acuzația de viol, suspectul este cercetat și pentru că ar fi vândut un cal care nu-i aparținea

Acuzația de înșelăciune, adăugată celor de viol, se referă la faptul că Cebotaru ar fi vândut un cal care nu-i aparținea.

Potrivit presei ieșene, Tiberiu Cebotaru a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară, înainte de a lucra pentru Poliția Locală.

El ar fi remunerat cu un salariu lunar de 8.000 de lei

Cebotaru a fost reținut în data de 26 aprilie, după ce anchetatorii au efectuat două percheziții care-l vizau.

El urma să fie adus în fața unui judecător, în vederea arestării preventive pentru 30 de zile.

Anticipând, probabil, investigația procurorilor, Cebotaru și-ar fi luat concediu medical, a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Paul Ciurari.

Ce spun superiorii bărbatului?

Liviu Zanfirescu, director general Poliția Locală Iași, a făcut câteva declarații pentru bzi.ro:

"În primul rând aşa cum este situaţia este una foarte gravă şi niciodată nu m-am aşteptat să înregistrăm un asemenea eveniment, mai ales că acest coleg la serviciu a fost impecabil. A executat atribuţiile de serviciu la cel mai înalt nivel. Evenimentul nu s-a întâmplat în timpul serviciului şi nici în legătură cu atribuţiile de serviciu. Ca atare, este foarte clar că nimeni nu e mai presus de lege, nici în timpul liber, şi fiecare răspunde pentru faptele sale. Noi vom deschide o anchetă internă, însă se ştie, este cunoscut, că în momentul în care este o cercetare penală orice cercetare disciplinară este întreruptă. Desigur că această activitate internă se va derula. Foarte multe amănunte nu cunosc, în legătură cu acest caz. Am fost surprins de faptul că a fost reţinut. Am avut o discuţie cu acest coleg pentru că în cursul anului trecut în luna septembrie a venit o doamnă care a reclamat că nu i se restituie o sumă de bani după ce a avut o tranzacţie cu acest coleg în legătură cu un cal. Nu cunosc amănunte, doar că această persoană a venit la mine în încercarea să-şi recupereze banii. Am încercat, am avut discuţii, însă colegul a zis că este o chestiune privată. L-am înţeles şi am îndrumat acea persoană să se adreseze instanţei de judecată fiind o cauză civilă, fie Poliţiei dacă se constată altceva. Absolut nimic despre agresiuni sau alte fapte în legătură cu situaţia pe care o ştim cu toţii astăzi.

Niciun funcţionar public nu are voie să desfăşoare activităţi de orice fel decât dacă preda la o şcoală cursuri, însă trebuie să fie autorizat, acreditat. Nu, nu a spus niciodată, doar ştiu că era şi este sportiv de performanţă, face echitaţie, însă niciodată nu am auzit să predea la copii. Cu siguranţă făcea clandestin, că nu a declarat veniturile. Dacă obţinem venituri suplimentare completăm o declaraţie de avere anuală, fiecare ştim dacă avem un conflict de interese şi suntem obligaţi să aducem la cunoştinţa instituţiei şi să declarăm.

De regulă când solicita concediu i se aproba, ca și în acest caz de 2 zile, pentru că în anumite weekenduri pleca la concursuri de echitaţie că sportiv. Acum nu am cunoscut nimic, nici nu aveam cum pentru că este o activitate de cercetare penală. Nu am discutat cu el absolut deloc pentru că singura problemă a fost acea cu datoria. El a spus că nu are nicio datorie pentru că acel cal a fost folosit de acele persoane. Însă, astea sunt doar discuţii, eu nu am cunoştinţe de profunzimea acestor discuţii, nu mi s-au adus la cunoştinţă nici de reclamanta, nici de coleg."