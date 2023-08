Poliţiştii de frontieră au depistat în primele 6 luni 150 de persoane care au prezentat documente false sau falsificate.

În primul semestru au fost descoperite 316 de documente false sau falsificate, dintre care 58 cărţi de identitate false, falsificate sau aparţinând altor persoane decât cele care s-au legitimat cu ele pe care diferite persoane - cetăţeni români şi străini - intenţionau să le folosească pentru a trece ilegal frontiera de stat; 60 paşapoarte false sau falsificate, precum şi alte tipuri de documente solicitate cu ocazia verificărilor la frontieră (permise de conducere, permise de rezidenţă ale statelor UE, certificate de înmatriculare auto, taloane de inspecţie tehnică periodică, procuri pentru minori etc.), informează Poliţia de Frontieră într-un comunicat.



În ceea ce priveşte documentele de călătorie false sau falsificate - paşapoarte sau cărţi de identitate - s-a constatat că cele mai multe au fost din: România, Italia, Bulgaria, Belgia, Franţa, Grecia, Danemarca etc. În funcţie de cetăţenia persoanei care a prezentat documentele de călătorie supuse falsificării, au fost cetăţeni din Bangladesh, Iran, Sri Lanka, Turcia, R. Moldova, Pakistan, Maroc, România.



Se constată că cele mai multe cazuri de fraudă documentară s-au înregistrat la PTF Aeroport Henri Coandă. În perioada de referinţă, poliţiştii de frontieră din cadrul aeroportului au constatat 77 cazuri în care au fost implicate 85 persoane care au folosit documente false ori falsificate. Astfel, în total au fost descoperite 105 documente de călătorie şi 21 ştampile de trafic care erau contrafăcute parţial sau în totalitate.



Totodată, în ceea ce priveşte metodele de falsificare ale documentelor de călătorie, pe primul loc se află contrafacerea acestora în totalitate sau doar fila informatizată, dar este uzitată şi substituirea de persoană.



În scopul prevenirii şi combaterii fraudei în documente, Poliţia de Frontieră Română foloseşte aparatură şi dispozitive de ultimă generaţie, capabile să ajute la descoperirea falsurilor (un exemplu în acest sens constituindu-l comparatoarele video-spectrale care analizează datele din documente în mai multe moduri - lumina albă, ultravioletă, infraroşu şi filtre de culoare, lămpile cu ultraviolete, mini-microscop etc), se mai arată în comunicat.