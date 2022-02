Ponta, despre vizele pentru SUA: Cred ca m-am bucurat “ca prostu”

„Dupa alegerea inteleapta a Domnului Klaus Iohannis ca Presedinte al Romaniei ( mai ales cu voturile din “Diaspora”) m-am bucurat ca o sa rezolve el cu vizele de America / dupa ce am vazut ca a primit o sapca m-am bucurat si mai tare / dupa ce am aflat ca si polonezii si croatii merg acum in SUA fara vize iar m-am bucurat / si cand am auzit ca vin acum la noi multi soldati americani ( fara vize cred) iar m-am bucurat / cred ca m-am bucurat “ca prostu”, a scris Victor Ponta, pe o retea de socializare.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că România vrea să schimbe strategia pentru a fi inclusă în Visa Waiver, programul american ce permite călătoriile fără viză în Statele Unite, și să demareze o campanie de conștientizare a publicului, astfel încât să nu mai fie atât de multe persoane respinse.

„Ceea ce pot să vă spun este că facem eforturi foarte susținute în acest sens și acest lucru se va vedea în perioada următoare. Avem o strategie foarte robustă pe care o punem în aplicare cât de curând, o campanie publică în România, și ceea ce am solicitat de la autoritățile americane - și în această direcție merg discuțiile - este să avem un roadmap, o foaie de parcurs, și să scădem cât se poate de mult (rata de refuz a vizelor - n.r.), în fiecare an, astfel încât în 3 ani, de exemplu, sau în 4 ani, să spunem – 2024, am spus eu, poate să fie 2023 sau 2025, asta depinde din momentul în care avem această foaie de parcurs și în acel moment, vom ști foarte clar. Există aceste discuții, pregătim toate aceste documente și când va exista această campanie, în mod evident, că reprezentanții mass-media vor fi invitați pentru discuții foarte aplicate”, a mai spus Andrei Muraru la Digi24.ro.

În plus ambasadorul mai spune că pentru a putea participa la programul american de scutire de vize, o ţară trebuie să îndeplinească și alte cerinţe, legate de combaterea terorismului, aplicarea legii, inclusiv a reglementărilor în domeniul imigraţiei, securitatea documentelor şi gestionarea frontierelor.

„Majoritatea statelor membre UE fac parte din acest program, dar nu și România. În cazul României, principala piedică este legată de rata mare de respingere a vizelor. Rata de refuz a vizelor a fost în anul fiscal precedent (2020) de peste 10 la sută”, a mai precizat Andrei Muraru