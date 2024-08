Topul celor mai mari angajatori de stat: CFR, Poşta Română şi Romsilva, pe podium. Câți salariați au?

Top zece cei mai mari angajatori de stat este condus de CFR SA, Poşta Română şi Romsilva, care au avut mai mult de 60.000 de salariaţi cumulat anul trecut, arată datele centralizate de Bridge-to-Information, o platformă de analiză a datelor.

Astfel, pe prima poziţie în clasament este CFR SA, care a ajuns la peste 24.600 de angajaţi anul trecut, în creştere cu mai puţin de 1% în 2023 faţă de 2022. Pe poziţia a doua este Poşta Română, care a avut peste 21.200 de angajaţi anul trecut, în scădere cu 5% de la an la an. Podiumul este completat de Romsilva se apropie de 14.200 de angajaţi, în scădere uşoară de la an la an.

În total, patru din cele zece companii din clasament au înregistrat creşteri ale numărului de salariaţi, iar şase dintre ele au avut scăderi în 2023 faţă de 2022. Cea mai mare creştere a avut-o Termoenergetica, de peste 8%, urmată de Hidroelectrica, cu 2,2%, şi de Romgaz, cu 1,1%.

Cea mai mare scădere a avut-o Complexul Energetic Oltenia, de peste 5% în perioada analizată, urmată de Poşta Română, cu o scădere similară, de 5%, şi de STB, care a avut cu 2,9% mai puţini angajaţi în 2023 decât în anul precedent.

De altfel, Complexul Energetic Oltenia a fost supus unui amplu proces de restructurare, care include reducerea costurilor şi eficientizarea operaţiunilor. Aceste planuri au implicat disponibilizări de personal, în încercarea de a menţine compania viabilă financiar şi de a se adapta la noile realităţi ale pieţei energetice.

Compania a intrat în restructurare în 2020, iar de atunci a pierdut mai mult de 2.000 de angajaţi. Dacă în 2020 avea 12.193 de salariaţi, în 2023 a ajuns la 10.152 de persoane.

Poşta Română a avut a doua cea mai mare scădere de angajaţi în 2023 faţă de 2022, de 5%. În ultimii ani, sectorul de curierat a cunoscut o concurenţă intensă din partea unor companii private precum Fan Courier, Cargus, DHL şi altele, care au captat o parte semnificativă din piaţă. Această concurenţă a dus la pierderi de cote de piaţă pentru Poşta Română, determinând-o să reducă personalul.

De asemenea, Poşta Română a implementat programe de restructurare şi eficientizare a activităţilor pentru a reduce costurile. Aceste programe au inclus, de asemenea, reducerea numărului de angajaţi prin pensionări anticipate, externalizări şi optimizarea proceselor interne.

În total, cei mai mari zece angajatori de stat au avut aproape 107.100 salariaţi în anul 2023, în scădere cu 1.700 de persoane faţă de 2022. Dacă ne uităm la sectoarele de activitate, vedem că organizaţiile deţinute de stat din sectorul energetic şi cel al transporturilor au avut evoluţii mixte, unele companii angajând mai mult, în timp ce altele au redus personalul.

Aşadar, în 2023, recrutarea în sectorul public a variat semnificativ între diferite industrii. Termoenergetica a înregistrat cea mai mare creştere a personalului (8,2%), reflec­tând extinderea serviciilor de termo­ficare în Bucureşti, în timp ce Poşta Română şi Complexul Energetic Oltenia au avut scă­deri semnificative de 5% şi, respectiv, 5,1%.

Sectorul transporturilor a fost mixt, cu CFR SA în creştere uşoară, iar STB şi CFR Călători au redus personalul prin procese de eficientizare. Romgaz şi Transgaz au rămas relativ stabile, cu fluctuaţii minore în recrutare, reflectând o stabilitate în sectorul gazelor naturale.

(sursa: Mediafax)