Fertilizare in vitro: Reguli noi pentru românii care vor sprijin financiar de la stat ca să devină părinți

După ce, în urmă cu două săptămâni, Guvernul a decis continuarea programului de susținere a natalității, prin acordarea unui sprijin financiar de 15.000 de lei cuplurilor și persoanelor singure care se confruntă cu infertilitatea. Ministerul Muncii a stabilit, printr-un proiect de ordin, noile reguli pe baza cărora vor fi acordate voucherele pentru de fertilizare in vitro (FIV). Dosarele vor putea fi depuse doar până la finalul lunii noiembrie 2025.

La finalul lunii aprilie, s-a stabilit, printr-o Hotărâre de Guvern, că programul care vizează creșterea natalității în țara noastră continuă și în acest an, pentru 2025 fiind stabilită o limită de 10.000 de beneficiari, ca și anul trecut, deși cererea din partea cuplurilor care vor să devină părinți a fost mult mai mare.

Obiectivul principal al Programului constă în sprijinirea familiilor și a persoanelor singure care își doresc copii, dar se confruntă cu probleme de sănătate de tipul infertilității, oferindu-le acces la proceduri medicale costisitoare care sunt greu de suportat financiar.

Proiectul de Ordin de ministru pus, zilele trecute, în transparență decizională, de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale reglementează, practic, criteriile de eligibilitate atât pentru solicitanții acestui sprijin financiar din partea statului, cât și pentru unitățile sanitare și farmaciile care vor participa în cadrul programului, etapele de implementare ale acestuia, respectiv analiza dosarelor, contractarea, emiterea voucherelor electronice pentru proceduri medicale și medicamente către beneficiari și, nu în ultimul rând, procesul de decontare a acestora.

Declin demografic pronunțat

„România, la fel ca majoritatea țărilor europene, se confruntă cu o scădere accentuată a natalității și cu schimbări semnificative în comportamentul reproductiv. Datele statistice oficiale indică faptul că, în ultimii ani, fertilitatea în România a scăzut sub nivelul de înlocuire a generațiilor, ceea ce contribuie la un declin demografic pronunțat”, se arată în referatul care însoțește proiectul de act normativ.

În 2022, rata fertilității totale în România a fost de aproximativ 1,6 copii per femeie, în scădere față de anul 2021 (1,7 copii per femeie) și mult sub pragul de înlocuire de 2,1 copii per femeie, necesar pentru menținerea stabilității populației. Iar specialiștii estimează că va scădea și mai mult în anii următori.

Conform Ministerului Muncii, sprijinul constă în două vouchere digitale, în cuantum de 15.000 lei (echivalentul a circa 2.900 de euro, la cursul actual): unul, în valoare de 5.000 de lei, este destinat achiziționării de medicamente specifice, iar cel de-al doilea voucher, în valoare de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.

Bani pentru trei FIV-uri într-un an

Aceste vouchere vor fi acordate pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere ale beneficiarului/ beneficiarilor programului pentru fertilizare in vitro (FIV), însoțite de documente doveditoare.

Declarația pe propria răspundere, spre exemplu, trebuie să certifice faptul că, în cursul anului, beneficiarul nu a mai primit sprijin financiar prin intermediul unui alt program, cu același scop, finanțat din fonduri publice. Practic, cei care au mai primit bani prin programele FIV desfășurate de unele primării locale nu mai pot solicita sprijin financiar și prin programul național.

Pe de altă parte, în cadrul programului desfășurat prin Ministerul Muncii, „un beneficiar poate aplica și poate obține sprijinul financiar cu destinație specială pentru maximum trei proceduri distincte în cursul unui an calendaristic, pe toată perioada desfășurării acestuia”, prevede proiectul de ordin.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulativ:

- Cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau necăsătoriți), respectiv femeia singură, trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România.

- Ambii membri ai cuplului, respectiv femeia singură, trebuie să fie asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate românesc.

- Procedurile medicale trebuie să se desfășoare într-o unitate sanitară (publică sau privată) din România, parteneră a programului.

- Vârsta femeii solicitante trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani la momentul depunerii cererii de înscriere în Program.

Pentru a beneficia de vouchere, cuplurile sau femeile singure trebuie să transmită, prin platforma electronică dedicată, toate documentele completate. Acestea sunt verificate și, după ce se stabilește îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se semnează un contract de sprijin financiar. După semnarea contractului, sistemul generează voucherele: „Cele două vouchere digitale se acordă simultan în contul din Platforma digitală celor care au dobândit calitatea de beneficiar”.

Termen-limită de depunere a dosarelor

Important de precizat este că depunerea dosarelor se poate face doar până la data de 30 noiembrie 2025.

Documentul detaliază, de asemenea, toate procedurile medicale și medicamentele (indicate de medicul specialist în obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității) care pot fi decontate cu aceste vouchere.

Totodată, sunt enumerate mai multe servicii medicale care ar putea fi necesare, în unele situații, dar care nu pot fi decontate prin acest program național. Câteva exemple în acest sens ar fi: investigații paraclinice preliminare (dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii), diagnosticul genetic al embrionilor, crioconservarea ovocitelor sau embrionilor ori anestezia generală intravenoasă la prelevarea ovocitelor.

Dacă beneficiarii sprijinului financiar nu încep planul de tratament în 6 luni de la primirea voucherelor, aceștia vor fi obligați să returneze banii.

„Inițiativa vine ca răspuns la scăderea alarmantă a natalității, dar și la problemele financiare cu care se confruntă familiile din România. În prezent, costurile ridicate ale procedurilor de fertilizare în vitro și lipsa unui sprijin financiar adecvat constituie obstacole majore pentru multe cupluri care își doresc să aibă copii și, în plus, se confruntă și cu probleme de infertilitate”, precizează reprezentanții Ministerului Muncii și Familiei.

Natalitatea scade dramatic în următoarele decenii

Ample studii publicate recent au arătat că ratele globale ale fertilității, care au scăzut în aproape toate țările începând din 1950, vor continua să scadă până la sfârșitul secolului, ducând la o schimbare demografică profundă.

În România, dacă în 1950 se nășteau circa 415.000 de copii (cu o rată a fertilității de peste 3 copii născuți de o femeie), în 2023 au fost doar 155.000 de nou-născuți. Specialiștii estimează că, în 2050, mai puțin de 115.000 de copii vor mai veni pe lume în țara noastră, în timp ce în anul 2100 vor fi doar 37.700 de nou-născuți.